陸推「國產頂級鳳梨」取代台灣金鑽　「徐聞菠蘿」專列登場

▲廣東徐聞菠蘿（鳳梨）推出高鐵專列，趁台灣鳳梨退出大陸市場之際大力行銷。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸禁止台灣鳳梨輸入，原本在一線城市廣受歡迎的「金鑽鳳梨」等頂級鳳梨即將斷貨，也讓大陸生產鳳梨的地區趁勢推廣自身品牌。廣東的徐聞菠蘿（鳳梨，下同）即將進入盛產期，為搶佔廣大市場，徐聞縣政府將藉由每日22班高鐵專列，輻射包括北京、上海等14個省份及直轄市，大力營銷自身「頂級鳳梨」品牌。

▲廣東徐聞菠蘿（鳳梨）為大陸鳳梨市場最重要來源之一。（圖／翻攝上游新聞）

《新華網》報導，走進「徐聞菠蘿」專列，無論從海報、桌貼還是頭片和燈箱，乘客都彷彿置身於菠蘿的海洋中，不僅能「呼吸」到列車裡徐聞菠蘿散發出的「色香味」，在列車途經每一站點時，還能聽到親切的語音播報，讓人置身於濃厚的徐聞菠蘿品牌文化中。

徐聞菠蘿種植面積達35萬畝，年產量約70萬噸，佔全大陸的38%、全廣東省的60%，「每3個中國菠蘿，就有1個來自徐聞。」

▲廣東徐聞菠蘿（鳳梨）即將進入收成期。（圖／翻攝上游新聞）

高鐵專列是廣東徐聞縣「12221」菠蘿營銷行動之一。主要安排專項經費用於廣東特色優勢農業品牌（六大水果品類）宣傳推介及品牌運營工作，除了菠蘿外，荔枝、香蕉等台灣相對有優勢的經濟作物都在接下來的推廣行銷名單上。

據悉，「徐聞菠蘿」高鐵專列將以蘭州為中心，依託徐蘭線和京廣線連接北京和廣州，將徐聞菠蘿品牌文化輻射至東部城市。專列每日運行22個車次，班次橫跨北京、上海、廣東等14個省份及直轄市，覆蓋西北、膠東半島，及部分華南、中部地區和長三角經濟區。

