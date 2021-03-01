拿人民錢補貼到何時？　民進黨老幹部「出賣農民將失去政權」

▲總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

文／中評社

兩岸之間才說要朝向「春暖花開」的交流，最後，換來鳳梨禁止輸入大陸，引發台灣果農不安。民進黨英系、前桃園農田水利會會長黃金春直言，「出賣農民、失去農民，就會失去政權。」民進黨農業政策就是補貼，也不知道農民是否真的賺到錢？治標不治本，一直拿人民的錢去補貼，這種閣員怎能適任？

大陸宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，引發台灣果農震撼。民進黨英系、前桃園農田水利會會長黃金春接受中評社訪問表示，民進黨農業政策就是補貼，從豬肉、蔬菜、停灌休耕到鳳梨，出問題只知道拿錢出來，不治本只治標。社會弱勢應該最照顧，結果不是，最弱勢反而最欺負，出賣農民、失去農民，就會失去政權。

▲民進黨英系、前桃園農田水利會會長黃金春直言，「出賣農民、失去農民，就會失去政權。」 。（圖／翻攝 中評社）

黃金春，1977年從政，歷任民進黨桃園縣黨部主委、中常委等要職，桃園水利會首位民進黨籍會長，蔡英文三次大選水利後援會總會長，去年10月蔡政府把水利會改制公務體系，不滿強奪農民財產，跳出來成立「反消滅水利會」擔任全台自救總會召集人，抗爭到底。

台灣鳳梨正剛進入採收期，大陸宣布3月1日起，台灣鳳梨禁止外銷大陸，主要是因為多次發現台灣鳳梨有有害生物，對台灣鳳梨產業無疑是重擊。

根據農委會資料指出，鳳梨主要產區有屏東縣（30%）、高雄市（14%）、台南市（14%）、嘉義縣（13%）、南投縣（12%）及花東等。台灣鳳梨平均年產量42萬公噸，近年外銷量從2018年3萬1，927公噸增加至2019年5萬1，476公噸，突破歷史新高。2020年雖受新冠肺炎疫情影響，外銷量仍達4萬5621公噸。其中出口至中國大陸估97%，其餘為日本（2%）及香港（1%）。

黃金春告訴中評社，看到大陸禁輸入台灣鳳梨很難過，以前讓陸客來買鳳梨酥，現在要改喊「吃鳳梨救台灣」嗎？遇到滯銷就要研擬加工品，產銷供需也要提早部署，去年就要預估今年鳳梨生產量，分配在屏東、台南、高雄等地，過剩就要調配或改種其他水果。

他認為，台灣產銷制度沒有健全，應該類似菸酒公賣，農民加上合理利潤，統一由政府收購，再交給盤商或貿易商出口，外銷或出口貿易跟政府買，農民權益才能保障。

黃金春指出，台灣遇到問題就是拿錢補貼，上次開放美國萊豬，大陸禁止台灣豬肉加工品進口，也是這樣，只是豬肉漲價、政府補貼，農民實際有受惠嗎？不知道最後錢被誰賺走。

之前擔任末代水利會會長，黃金春最看不慣就是農委會主委陳吉仲，「這些少年仔真害！」（閩南語：年輕人真糟糕），明知道缺水不早點宣布停灌，改制水利會有什麼用？民進黨不治本只治標，拿我們的錢去補貼，哪有解決問？這樣閣員怎樣能適用？

▲黃金春說，國民兩黨執政，農民始終看不到利潤在哪？。（圖／記者林悅翻攝）

至於，怎樣改善兩岸農業交流？他說，現在陸委會換邱太三上來，邱之前在擔任桃園副市長是認識，也不知道這次鳳梨能做什麼，當然過去國民黨時代，農產品出口到大陸很旺，但也看到買辦制度，錢都進到特定人的口袋，台灣農產品銷往大陸賺錢，但是農民真正沒有利潤，現在民進黨執政，沒有健全產銷制度，任由批發商喊價，拼命栽種每斤10元喊到最後剩6元，真的會欲哭無淚。

黃金春回憶30幾年前，自己擔任觀音鄉長，有次蔣經國來觀音視察，問起米價多少？當時政府保證收購價100斤800元，明顯偏低，因為日據時代米價是跟著金價在走，應該是100斤1600元，蔣經國聽完，還要求帶他去找其他農民，實際問清楚，答案也一樣，立刻宣布調高保證價格到100斤1200元。

黃金春說，政府對於社會最弱勢者，應該最照顧，不是最弱勢、反而最欺負，出賣農民、失去農民，就會失去政權。

他說，很多人覺得，農民人數在台灣比例也不是最多，「農民哪有幾選票？」事實上，農民收入確實比一般民眾更低，當政府根本沒有心照顧農民，更多人會發現，農民生活比我們更慘，結果都受到這樣待遇，還會支持這個政府嗎？