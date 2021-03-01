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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林書豪遭戲稱「新冠病毒」　羅智強轟：蘇貞昌丟盡台灣人的臉

▲▼林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者蕭羽耘／台北報導

台裔球星林書豪本季選擇自NBA旗下「G聯盟」出發，爭取重返NBA殿堂機會，但日前他卻自爆，持續遭到歧視，甚至在發展聯盟遭以「新冠病毒」稱呼，而G聯盟已經正式對種族歧視指控展開調查。

回歸國內，行政院長蘇貞昌一向將COVID-19譯作「武漢肺炎」，日前甚至強調，這不涉及任何評價，只是有利於辨識，就像是英國變種病毒、德國麻疹、日本腦炎與香港腳是同一道理，呼籲外界不要政治操作比較好。

如今隨著林書豪自爆因新冠病毒遭歧視，台北市議員羅智強28日大力在臉書聲援，他表示，早在去年林書豪就說，別用「武漢肺炎」稱新冠病毒很難嗎？

羅智強轟，而蘇貞昌至今仍然強悍，就是要稱武漢肺炎，即便美國新總統拜登要求，美國聯邦政府各機關不得再用中國病毒等地別歧視稱呼，必須使用新冠病毒，但蘇揆還是強悍就是要用武漢肺炎。

羅智強痛批「蘇貞昌丟盡台灣人的臉」，就因為蘇貞昌這樣的人，當林書豪在美國受到歧視時，建議他不妨去跟美國被歧視的亞裔人士說，稱「武漢肺炎」不是歧視，看他們聽不聽得下去。

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