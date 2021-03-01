收假日國道「10大地雷路段」出爐　北返抓緊上午出發防塞

▲228連假收假日，國道將有10大地雷路段。 （圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

今日為228連假第3日，高公局預估國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。高公局預估國道將有10大地雷路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局預判今日易壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段。

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228連假收假日重點壅塞路段預測一覽表

3/1（周一）連假收假日

「國1北向」

16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

15-18 時南屯-后里（4倍）

15-20 時西螺-埔鹽系統（4倍）

「國3北向」

15-21 時關西-大溪（4倍）

15-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

15-20 時竹山-中興（3倍）

「國5北向」

10-20 時宜蘭-坪林（7倍）

「國6西向」

16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲228連假收假日北上國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

明日國道相關疏導措施包括：0至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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