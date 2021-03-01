收假日一早國5北上車多壅塞　高公局估「7大地雷路段」下午更塞

記者賴文萱／台北報導

今日（3/1）為228連假收假日，今日0-5時國道交通量為5.8百萬車公里，為平日年平均（3.5百萬車公里）1.6倍；預估全天交通量為114百萬車公里。

▲228連假收假日，國道有10大地雷路段。 （圖／記者黃軍瑋攝）

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▲連假收假日上午國道路況。（圖／翻攝自高公局）

目前全國道路況皆大致正常，僅坪林頭城-坪林交控北向路段，車多壅塞，時速約49公里。截止上午7時，交通量為8.7百萬車公里。高公局預判今日壅塞路段，將出現在下午時段之國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北，國3竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪，國5頭城-坪林，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

228連假收假日重點壅塞路段預測一覽表

3/1（周一）連假收假日

「國1北向」

16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

15-18 時南屯-后里（4倍）

15-20 時西螺-埔鹽系統（4倍）

「國3北向」

15-21 時關西-大溪（4倍）

15-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

15-20 時竹山-中興（3倍）

「國5北向」

10-20 時宜蘭-坪林（7倍）

「國6西向」

16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲228連假收假日北上國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

今日相關疏導措施包括：全日封閉國1埔鹽系統及西濱北向入口、14-21時國5蘇澳至頭城之北向入口高乘載管制、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

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