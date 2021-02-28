　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連假蜈蚣車塞回台北！「國道銀河」27km閃爆新竹　雪隧塞到23點

▲▼國道、塞車。（圖／高公局）

記者許力方／台北報導

228連假第二天湧現北返車浪！國道1、3、5號塞成一片紅紫色，尤其國1中山高新竹路段被擠爆，大量車燈閃亮黑夜，塞了27公里，再造「人工銀河」奇景，高公局也預估，國1、3新竹路段北返車朝約平實的4倍，國5宜蘭至坪林北向則為7倍，將塞到深夜11時。

高公局監測資料顯示，28日晚間8時許國1、3皆湧現北返車潮，尤其中山高從頭份一路塞到湖口，紫色車龍綿延超過20公里，猶如大型停車場，車輛動彈不得，車速不到20公里，車燈更打造出獨特的人工銀河，閃爆新竹夜空。無獨有偶，北二高也從關西塞到鶯歌，一路至大台北市車流量都相當壅塞，紅通通一片。

至於國5，晚間北返車潮持續，從宜蘭開始車速就不到40公里，一路往北塞到坪林，高公局預估，塞車紅爆將到深夜11時左右才會舒緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國道、塞車。（圖／高公局）

▲▼國道、塞車。（圖／高公局）

▲▼國道、塞車。（圖／高公局）

▲▼國道、塞車。（圖／高公局）

高公局指出，28日為連假第二天，西部國道路網於上午10時、國5於下午2時開始出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、國1北向內湖至五堵、國1高架南向機場系統至中壢轉接道、國3南向三鶯至關西服務區、烏日至霧峰系統、國5南向南港系統至頭城，其餘路段均能維持行車正常。截至17時，國道交通量為73.7百萬車公里，預估本日交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍。

3月1日為連假第三天，高公局預估國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。易壅塞路段將出現在：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段。

3/1國道相關疏導措施包括：0至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

►日本狂銷1.2億條！DHC護唇膏激殺133元

▲▼國道、塞車。（圖／高公局）

▲▼國道、塞車。（圖／高公局）

▲▼國道、塞車。（圖／高公局）

▲▼2/28國道交通量預估與疏運措施一覽。（圖／高公局）

ET快訊
霸王賓士被撞凹！車主留「4字紙條」　網看完笑翻：活該
連假蜈蚣車塞回台北！「國道銀河」27km閃爆新竹　雪隧塞到2
五楊「恐怖火燒車」門被鎖死　21歲拼命妹還原過程：差點活活燒
鳳梨大戰哭喊「被欺負」　名嘴氣炸開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連假蜈蚣車塞回台北！「國道銀河」27km閃爆新竹　雪隧塞到23點

睡一半「行動電源爆炸」！火花狂噴地板燒黑　她嚇壞：像放大龍炮

鳳梨遭禁國內市場漲聲響起？在地青農吐心聲：1顆賣70真的不貴

阿嬤想土葬！家人「砸700萬」買地辦葬禮　孫女崩潰：還有房貸要繳

賞櫻去！阿里山兩天破3萬人湧入　隨地野炊+違停小心吃罰單

六龜「蜜風鈴蓮霧」外銷大陸突喊卡！果農曝辛酸：政府要想辦法

換特大冰拿鐵！7-11店長給大杯「是一樣的」　她驚被當盤子

收假後北台灣變天高溫降7°C　一周2波冷空氣「降雨熱區」出爐

明收假日省道「6地雷路段」出爐　返工、旅遊車潮估9點起湧現

連假出遊潮狂塞　國1、國3、國5北上多路段「時速不到40KM」

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

連假蜈蚣車塞回台北！「國道銀河」27km閃爆新竹　雪隧塞到23點

睡一半「行動電源爆炸」！火花狂噴地板燒黑　她嚇壞：像放大龍炮

鳳梨遭禁國內市場漲聲響起？在地青農吐心聲：1顆賣70真的不貴

阿嬤想土葬！家人「砸700萬」買地辦葬禮　孫女崩潰：還有房貸要繳

賞櫻去！阿里山兩天破3萬人湧入　隨地野炊+違停小心吃罰單

六龜「蜜風鈴蓮霧」外銷大陸突喊卡！果農曝辛酸：政府要想辦法

換特大冰拿鐵！7-11店長給大杯「是一樣的」　她驚被當盤子

收假後北台灣變天高溫降7°C　一周2波冷空氣「降雨熱區」出爐

明收假日省道「6地雷路段」出爐　返工、旅遊車潮估9點起湧現

連假出遊潮狂塞　國1、國3、國5北上多路段「時速不到40KM」

厭世貓香皂讓你保持身體香香的　逼真水果冰棒造型看了就想咬一口

大陸新冠肺炎疫苗飛抵菲律賓　杜特蒂：寄予厚望熱烈歡迎

吳孟達《天若有情》被罵「你就像一條狗」　經典演出告別台灣影迷

女星全家感染新冠…痊癒後遭歧視！咳一下被路人嗆「為什麼出門」

鍾麗緹12歲女兒「秀長腿」尬舞！　踩高跟鞋扮貓女…網讚爆

要不要教小孩禮讓弟妹？　女星犀利答「不該！」媽媽觀點被讚爆

台電女排直落三挑戰賽先聽牌　鯨華外援和中生代起伏明拼五局

緬甸抗爭最血腥一日…軍警開槍　醫護悲痛：至少10人死亡

霸王賓士被撞凹！車主細心留「四字紙條」　7000人看完笑翻：活該

鹿晗、吳亦凡、黃子韜睽違半年再同框！　網興奮「張藝興也在場」

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

台北動物園塞爆！人滿到看不見路

加油站打手機「不怕爆炸？」　網打臉：觀念落後

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

拿榮民證好衝擊！陸軍正妹「超兇全身照」曝

男友夜夜要5次　女戰到身體壞掉

肝癌5症況曝光！醫見「食慾不振」嘆：晚期了

爽工月薪6萬　他卻嚇到想離職

驗證平行時空？2張駕照「100%相同」掀網熱議

3人無懼疫情　堅持要奧捷10日遊

「降10度」變天時間曝！　下波鋒面雨很多

老公月給35K！人妻嫌：明明賺6萬

更多熱門

相關新聞

獨／台中衝高雄僅1小時！直播主曬7張紅單

獨／台中衝高雄僅1小時！直播主曬7張紅單

台中到高雄用1個小時就能抵達，究竟在國道上得要開多快？高雄市一名直播主潘豪豪用7張罰單換得了答案，原來他在1月期間，開車從台中回到高雄僅用1小時的時間，但是代價卻是連收7張超速罰單，其中一張是超速67公里，也就是當下時速為177公里，而7張罰單當中最慢時速也有133公里。

國1、國3、國5北上多路段壅塞

國1、國3、國5北上多路段壅塞

國道巨輪奪愛妻命　夫返傷心地招魂

國道巨輪奪愛妻命　夫返傷心地招魂

妻遭飛天巨輪砸中喪命　預計今返國道招魂

妻遭飛天巨輪砸中喪命　預計今返國道招魂

國道14地雷路段　塞車時間一覽

國道14地雷路段　塞車時間一覽

關鍵字：

國道高速公路塞車高公局

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知對方暖舉緊擁痛哭

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

更多

最夯影音

更多
吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面