連假蜈蚣車塞回台北！「國道銀河」27km閃爆新竹　雪隧塞到23點

記者許力方／台北報導

228連假第二天湧現北返車浪！國道1、3、5號塞成一片紅紫色，尤其國1中山高新竹路段被擠爆，大量車燈閃亮黑夜，塞了27公里，再造「人工銀河」奇景，高公局也預估，國1、3新竹路段北返車朝約平實的4倍，國5宜蘭至坪林北向則為7倍，將塞到深夜11時。

高公局監測資料顯示，28日晚間8時許國1、3皆湧現北返車潮，尤其中山高從頭份一路塞到湖口，紫色車龍綿延超過20公里，猶如大型停車場，車輛動彈不得，車速不到20公里，車燈更打造出獨特的人工銀河，閃爆新竹夜空。無獨有偶，北二高也從關西塞到鶯歌，一路至大台北市車流量都相當壅塞，紅通通一片。

至於國5，晚間北返車潮持續，從宜蘭開始車速就不到40公里，一路往北塞到坪林，高公局預估，塞車紅爆將到深夜11時左右才會舒緩。

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高公局指出，28日為連假第二天，西部國道路網於上午10時、國5於下午2時開始出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、國1北向內湖至五堵、國1高架南向機場系統至中壢轉接道、國3南向三鶯至關西服務區、烏日至霧峰系統、國5南向南港系統至頭城，其餘路段均能維持行車正常。截至17時，國道交通量為73.7百萬車公里，預估本日交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍。

3月1日為連假第三天，高公局預估國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。易壅塞路段將出現在：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段。

3/1國道相關疏導措施包括：0至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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