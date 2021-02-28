連假出遊潮狂塞！北部湖口、霧峰南下路段紫爆　時速僅10多公里

▲今日國道14路段易壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

今天是228連假第二天，高公局預判今日易壅塞路段有14條，包含國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等。

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▲▼截至10:30，國1湖口-湖口服務區南向路段時速16公里。（圖／翻攝自高公局）

目前全國道路況以北部路段較塞，截至10:30，國1湖口-湖口服務區南向路段時速16公里、國3中投-霧峰南向路段時速14公里、國3鶯歌系統-大溪南向路段時速僅34公里、土城-樹林南向路段時速39公里等，多處路段壅塞。

▲國3中投-霧峰 南向路段時速14公里。（圖／翻攝自高公局）

高公局預估，今日國道交通量為110百萬車公里，壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發。

至於省道部分，公路總局表示，預估今日國內各大風景區及鄰近遊樂區路段會有局部壅塞情形：包含台2線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙路段、台2線福隆~瑞濱路段、台3線、台7線大溪~慈湖路段、台3線大湖路段、台9線礁溪路段、台9線蘇花路廊路段、台9線麻里巴橋路段、台61線鳳鼻路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台18線中埔交流道路段、台21線日月潭周邊路段、台26線墾丁路段、台65線接國3土城交流道路段、台74線臺中環線接國3路段、台86線接國3關廟交流道等。

▲2/28國道交通量預估。（圖／高公局）

2/28國道重點易壅塞路段一覽

國1

⚫南向

8-12 時楊梅-新竹系統(5 倍)

10-13 時彰化系統-埔鹽系統(3 倍)

⚫北向

10-12 時圓山-大華系統(4 倍)

16-21 時新竹系統-竹北 (4 倍)

15-20 時南屯-后里(4 倍)

14-20 時西螺-埔鹽系統 (4 倍)

國3

⚫南向

9-12 時三鶯-關西(4 倍)

10-13 時烏日-霧峰系統(4 倍)

⚫北向

16-20 時關西-大溪 (4 倍)

16-20 時霧峰系統-霧峰(3 倍)

16-20 時竹山-中興(3 倍)

國5

⚫南向

6-16 時南港系統-坪林(5 倍)

⚫北向

11-23時宜蘭-坪林(7 倍)

國6

⚫西向

16-19 時 舊正-霧峰系統(3 倍)