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賴士葆：沒有九二共識兩岸無法對話　可憐農民進入銷售寒冬

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國以台灣鳳梨有3種介殼蟲為由，公告自3月1日起暫停進口。對此，國民黨立委賴士葆27日批評，蔡政府施政讓兩岸關係更加惡化，沒有根本解決九二共識，兩岸根本無法進行對話，等不到春暖花開，可憐的農民已經被判進入銷售的寒冬。

中國國台辦發言人馬曉光26日指出，2020年以來，中國海關自多次在台灣進口的鳳梨中，「截獲檢疫性有害生物」，一旦傳入恐嚴重威脅中國的農業生產和生態安全。

農委會主委陳吉仲隨後拿出實際數據反駁，2020年共計6200批台灣鳳梨出口中國，通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲計13件，輸出合格率達99.79％；這些害蟲也發生於中國，依國際規範可經煙燻處理滅除風險。

總統蔡英文則喊話請農民放心，國產鳳梨約1成外銷中國，農委會針對此部分除繼續爭取應有的貿易權意外，也啟動專案機制，預計投入10億元降低衝擊。另外，她也提出「拓展外銷市場」與「啟動多元加工」兩措施。

「介殼蟲問題不是很嚴重，可大可小，馬政府時代也出現過檢疫問題，都可以透過談判解決，為什麼現在遭已讀不回？」賴士葆27日在臉書表示，陳吉仲雖然學者出身，但是有農陣的背景，從政之後言行其實更像個社運人士，強勢狡辯，愛逞口舌之快。

賴士葆諷刺，陳吉仲對在野黨最大的貢獻，就是不停的製造離譜的言論爆點，讓在野黨可以撿到槍回擊，回首萊豬進口的過程，檢視陳吉仲的荒謬硬拗金句可以裝幾籮筐。

賴士葆認為，陳吉仲的特質或許很吻合蔡政府，因為全面執政所帶來高傲顢頇、桀驁不馴的口味，然而可以確定的是，這樣輕率又高姿態的閣員，絕對不會帶給要看天吃飯又看人吃飯的農民祝福，而是帶來禍端。

賴士葆表示，貨銷不出去，農民的心在淌血，陳吉仲要國人用新台幣照顧農民，政府砸10億元搶救鳳梨，農民其實更驚恐的是會不會其它9成都輸往中國的水果也受到經濟制裁。

「長期以來，蔡政府進行雙軌並進，主流政策和發動側翼散播仇恨、歧視和對立的言論，讓兩岸關係更加惡化。」賴士葆說，「我們何嘗珍惜兩岸的貿易順差？」換了鴿派的邱太三任陸委會主委，沒有解決根本的九二共識問題，兩岸根本無法進行對話，等不到春暖花開，可憐的農民已經被判進入銷售的寒冬。

賴士葆批評，過去民進黨是如何去詆毁ECFA中國單方面的讓利，民進黨是如何抵死不談兩岸服貿。如果經濟制裁的惡夢成真，國人有多少新台幣可以因應搶救？

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