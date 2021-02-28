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社會 社會焦點 保障人權

逾700名不超速「乖寶寶騎士」228齊上北宜　抗議濫設區間測速

記者游芳男、陳豐德／宜蘭新北連線報導

台灣交通安全協會及台灣機車路權促進會反對濫設區監測速，於228發起「北宜區間乖寶寶」活動，期間不超車、不超速、不並排，預估會有超過700名車友共襄盛舉，一早在宜蘭就有大批車友聚集，活動發起工作人員孫博萮表示濫設區監測速會造成用路人的心理壓力，「大家也就不想再使用北宜公路，造成交通並非真正的安全，而是造成更大的危害」。

▲▼抗議濫設區間測速，民間團體發起228北宜乖寶寶活動。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲抗議濫設區間測速，民間團體發起228北宜乖寶寶活動。（圖／記者陳豐德翻攝）

區間測速報出資安疑慮，自2019年4月開始北宜公路19公里至23.1公里設有區間測速，速限40公里，今年擴大區間平均速率執法，台灣機車路權促進會等民間團體認為不符比例原則，於是發起228北宜區間乖寶寶活動。宜蘭端從頭城集合，台北端則是在新店集合，9點集結後出發，最後一起至坪林完成會師。

宜蘭端活動發起工作人員孫博萮表示，若北宜公路變得不好走，大家就不想走，會造成靠觀光客的店家生意受影響；且國道經常會塞車，替代性的北宜公路若整條路都設置區間測速，每個用路人都會有心理壓力，造成大家也就不想再使用北宜公路，造成交通並非真正的安全，而是造成更大的危害。

▼台北端騎士在新店青潭國小前集合。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼抗議濫設區間測速，民間團體發起228北宜乖寶寶活動。（圖／記者陳豐德翻攝）

另外一名參與活動的騎士則表示，騎的很慢會導致駕駛人想睡覺，我們提倡的是正常、合理的限速，由於我們也沒辦法上高速公路，往返台北就靠著北宜跟濱海公路，過往北宜對我們來說是一條較快速的道路，但卻被用不合理的限速來限制我們用路人。

新北警表示，北宜公路因常有車輛超速行駛，當地居民反映飽受受車輛噪音影響，且因超速導致車輛失控，嚴重事故層出不窮，評估後於2019年起在 19 至 23K 實施區間平均速率執法，實施前年計發生 6 件 A1、148 件 A2 事故，實施後違規件數減少 99%、肇事件數減少 47%，且沒有發生死亡事故，故於2020年延伸設置。

▼宜蘭端騎士從頭城鎮日出咖啡集合後出發。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼抗議濫設區間測速，民間團體發起228北宜乖寶寶活動。（圖／記者陳豐德翻攝）

新北市交通警察大隊大隊長鄭永裕表示，由於北宜公路其位於山區及多彎道之特性，若彎道車速太快減速不及，可能導致車輛跨越雙黃線或自摔遭來車撞擊 之死傷意外發生機率大幅提高，以時速60公里換算，車輛1秒即可行駛16.7 公尺，於多彎道路段此距離稍有不慎即可能引發嚴重事故，因此分析區間平均速率 8 個區段十年來的交通事故，擇較為嚴重區段執行，並持續分析各區段事故狀況，機動調整執法。

交通部公路總局26日表示，因有民眾反映速限不合理，該局已決定重新評估，目前正進行北宜公路現況相關幾何設計調查，預計3月底前完成初步資料收集、6月底前完成相關設施調整改善及速限公告，新北警屆時將配合速限調整 執法，以確保用路人及沿線居民生命財產安全，新北警並呼籲參加活動的朋友，活動期間應遵守交通規定，合法表達訴求，避免影響其他用路人權益。

▼活動發起工作人員孫博萮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼抗議濫設區間測速，民間團體發起228北宜乖寶寶活動。（圖／記者陳豐德翻攝）

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