連假瘋賞櫻！九族文化村開園2hrs湧1.5萬人　急公告：停止入場

▲九族文化村園區內5千棵櫻花滿開。（圖／九族文化村提供）

記者徐愷昕／綜合報導

今天是228連續假期第二天，各地觀光景點一早就湧現人潮！而在南投知名的賞櫻勝地「九族文化村」也被遊客塞爆啦！遊樂園28日上午12點許就於官方臉書發出公告表示，「今（2/28）已經滿園，停止入場」，呼籲現在預計前往的遊客可以轉往其他觀光景點安排遊程。

▲九族文化村今（28）日已達滿園，公告停止開放入場。（圖／翻攝官方臉書）

九族文化村一直以來都是民眾賞櫻的首選之地，今年的5千棵櫻花大爆發後，整個園區染上大片粉色，放眼望去是一大片夢幻。據了解，賞櫻活動至3/7為止，目前還有開放夜間賞櫻活動，讓民眾能夠欣賞2種不同風格的櫻花美景。

由於今日正逢228連假，國道6號及台14線上午車流明顯大增，許多民眾都想把握休假日出門賞櫻、放鬆心情。而「九族文化村」今天上午11點多則已達到滿園，代表著入園人數已來到1萬5000人！對此，官網12時許發出公告，宣布目前已停止入場，「請遊客轉往其他景點，不便之處。敬請見諒」。

不少遊客得知消息都感到相當失望，不過就有網友指出，這是假日日常，平日前往就好了；而許多已經去過的民眾則紛紛於底下留言，「今年櫻花真的開到滿滿的」、「看到滿滿的櫻花心情很放鬆，很漂亮」，要大家不要氣餒，有空一定要去親眼見識，同時還有南投當地人提供祕境，指出南投「東光村石佛公」也有超美櫻花，推薦大家也可以前往看看。

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▲九族文化村賞櫻。（圖／九族文化村提供）