為賞櫻拆幼兒園？內湖人淚訴：幼教不友善怎麼生　呼叫高嘉瑜伸冤

▲一位東湖在地的家長淚訴保進幼兒園即將因為蓋停車場被拆除。（圖／翻攝自【我是東湖人】(社團版)）



記者林彥臣／綜合報導

台北市內湖樂活公園每年春季都會吸引許多遊客賞櫻，為了擴大公園並加蓋地下停車場，上方的保進幼兒園明年1月拆除，師生被迫遷校，遭家長、議員質疑「為櫻花拆準公幼」。就有家長在臉書社團「我是東湖人」發文淚訴，「救救保進幼兒園」。

原PO在「我是東湖人」發文指出，「我是一名保進幼兒園的學生家長」，學校將於111年1月1日拆除，原來好像是政府預定地，要改成樂活公園的停車場，因為樂活公園的櫻花季、要把幼兒園拆除，150名學生必須安置轉學。

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▲內湖區樂活公園每年櫻花季總會吸引很多遊客。（圖／記者李毓康攝）



原PO 說，把此事在社團分享，就是單純一個媽媽不知道還有什麼方式能讓自己的小孩把書唸完、甚至是整個東湖小朋友的權益，為什麼要讓一個辦學好、又有小操場、又是準公共化的幼兒園，因為外來觀光客的停車需求而拆掉呢？

原PO強調，「我只是一個媽媽，150名學生家長之一，不是我倒霉唸到一間要拆的學校，影響是往後生活在這裡的一切」。

網友在留言中回應表示，「不是吧...那政府還鼓勵生育，是在哈囉......？」、「東湖幼兒園已經很少了，現在少一間，小孩更沒有幼兒園可以唸了」、「保進畢業的我，真的很捨不得」、「東湖幼兒園已經很難找了，不增加就算了還拆除是在哈囉？只會一直喊口號，做的又是另外一套」、「那個立委發聲處理，讓這所辦學認真的幼稚園留下來，我的票就是他的。幼稚園夠少了，幼兒學習不友善，怎麼讓人願意生…」。

▲許多網友為了「保進幼兒園」呼叫在地立委高嘉瑜伸冤。（圖／記者屠惠剛攝）



還有許多網友在留言當中，呼叫在地立委高嘉瑜伸冤，「找港湖女神」、「找民代陳情啊，高嘉瑜的管區」、「高嘉瑜神力女神，會幫忙來執行正義的」、

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