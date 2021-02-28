地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」住家飄臭味　垃圾1個月撿不完

▲私人土地開放賞櫻，被遊客亂停車。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）



記者黃可昀／綜合報導

近期櫻花遍地綻放，很多人趁著連假到山頂賞花，但遊客一多就容易形成亂象，甚至有些私人土地被遊客湧入，留下大量垃圾，路旁還撿得到小朋友尿布，讓地主氣得直喊「明年封山！」

苗栗一名地主先前在臉書社團「爆怨公社」表示，她家位在協雲宮附近，周邊種植了不少櫻花，但每年花季她家都很困擾，遊客開車上山賞花，就直接把汽車停在她家土地，「你當山上都是你的停車場？一口氣塞住大家」，她家門口上坡處還發生過2起車禍，嚴重影響到當地住戶的出入安全與便利。

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▲地主自己撿垃圾撿了1個月。



原PO透露，不僅違停亂象，最頭痛的還是「亂丟垃圾」問題，遊客來觀光就順手把垃圾丟到她家，還有人會拉扯樹枝來拍照，導致脆弱的櫻花受損，還沒開花結果就掉光光。

▲遊客拍照打卡還會拉扯櫻花。



她月初PO出這篇貼文後，遊客亂丟垃圾的狀況仍未改善，近日她再度PO文怒斥「明年櫻花季！我要封山不給大家賞花了！」這個月幾乎每天都在努力撿垃圾，「撿了一個月還是很多撿不完」，尤其是小朋友的尿布被惡質家長丟得到處是，「大家都把方便當隨便！」氣到決定封山，不再開放私人土地給遊客賞花。

網友幾乎一面倒支持原PO封山，「支持封+1，不然就圈起來收費參觀」、「每人收門票100，這些請人來撿垃圾應該夠工資了」、「衛生紙之類的就很不應該了，尿布會不會太扯」、「三峽那個之前是算人頭一人50元，然後送一罐礦泉水或咖啡」、「所以我有些朋友們打死都不開放就是這樣」。

▼地主明年不開放給遊客賞花了。

