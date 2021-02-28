嘉縣推山海豪華景色　太平雲梯、阿里山日出等人氣景點超吸睛

▲嘉義縣連假大推山海區豪華景色，蟬聯冠軍的太平雲梯。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府行銷觀光，透過景點特色與房屋建案台詞結合，以創意手法呈現旅遊亮點，吸引遊客，228連假來嘉「看日出、走步道、追雲海、登雲梯、喝好茶、享受森林浴」。

▲嘉義縣大阿里山遊樂區。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣得天獨厚自然美景，為推廣當地山海觀光，用創意行銷觀光，設計「在嘉享受生活，稀世獨享山、平原、海景房」、「獨嘉採光-阿里山日出」、「空中走廊-太平雲梯」、「百萬健身房-步道」、「空氣淨化系統-森林」、「經典豪華坐駕-阿里山檜木火車」、「VIP尊榮午茶-高山茶」及「典藏書房-故宮南院」等宣傳圖卡，試圖加深遊客旅遊記憶，傳達嘉義縣「好山、好水、好風光」及豐富的自然生態及人文特色。

▲嘉義縣大阿里山日出美景（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義大阿里山遊程，「梅山太平雲梯」蟬聯兩年春節景點人氣王，從海拔1000公尺高度俯瞰嘉義風光，欣賞雲海風景、體驗漫步雲端的驚奇。「阿里山日出」全國聞名，喜歡看日出迎曙光的遊客，務必造訪，感受黎明升起、壯闊雲海、曙光乍現的驚艷。

▲嘉義縣阿里山林鐵（圖／嘉義縣政府提供）

另有「阿里山森林遊樂區」宛如空中花園，不僅賞花，漫步媲美百萬健身房「步道」，享受天然空氣淨化系統「森林浴」，百年經典坐駕「阿里山檜木火車」，阿里山高山茶有如「VIP尊榮午茶」，無疑是全台獨一無二豪宅級旅遊享宴。

嘉義縣除大阿里山旅遊，平原地區故宮南院近年亦是高人氣觀光景點，除「人氣國寶展」、「皇帝的多寶格」及「青銅饗宴」典藏，尚有戶外美術館「藝術方舟」，另設置「白螺沙灣」、「紅魔毯」等多項親子設施，適合全家旅遊。

▲故宮南院（圖／嘉義縣政府提供）

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