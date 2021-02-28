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爆乳鋼琴YouTuber露臉了！咧嘴笑開懷…下秒粉絲震撼：她鼻子歪的

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲有網友問卦Pan在新片中露臉。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

網搜小組／鄺郁庭報導

「Pan Piano」是一位來自台灣的鋼琴演奏YouTuber，過去大多以日常穿著入鏡彈琴，近年換上性感風格的cosplay服裝，每5部片就有3-4支會看到Pan深深的事業線，不過至今在頻道中仍未有露出真面目的畫面。沒想到，27日就有網友問卦「大震撼！pan piano露臉了！」原來是她上傳新片，「曝光臉」意外造成話題。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

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▲Pan有「爆乳鋼琴YouTuber」的稱號。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

「pan piano為了點閱率，竟然使出殺手鐧了！！」這位網友文中貼出Pan影片的連結，只見她這次彈奏的是《名偵探柯南》中經典的配樂，包括「推理」、「犯人のアジト」、「メイン-テーマ」。不過吸睛的不是歌曲，而是網友發現，這次影片開始約8、9秒處，Pan就開始露臉，忍不住直呼「錯過這一次不知要等多久，不要說我沒提醒你們！！」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲Pan新片中露出「真面目」。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

結果一看就發現，Pan這次cosplay的不是別人，正是《名偵探柯南》裡「尚未揭曉身分的犯人」，也就是一身黑又帶著超邪惡笑容的緊身黑衣人。讓網友馬上笑噴，「她鼻子肆歪ㄉ欸（是歪的欸）」、「笑死，小P又突破自我了」、「很懂」、「你這樣我以後看柯南會有生理反應。」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲Pan扮成《名偵探柯南》中，尚未揭曉身分的犯人形象。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

許多人則是忍不住大讚Pan的幽默感，「滿有趣的，換個方式搞笑一下」、「比上次創世神還好笑」、「XD害我點進來看」、「Pan最近越來越多梗了」、「莫名有種喜感，她到底是在彈琴還是在搞笑」、「都沒有人覺得這樣盲彈代表她真的鋼琴很熟練嗎」、「XDDDD！這次這個太讚了d(-_^)，Pan以往的琴聲多少缺點情致，但指法熟練這點是可以肯定的。」

另外，若是這種露臉，其實Pan先前就曾拍過「Minecraft 3曲 メドレー」、「千と千尋の神隠し いつも何度でも 木村弓 Spirited Away カオナシ ver.」，分別扮成遊戲《Minecraft》中的人物形象，以及《神隱少女》中的無臉男。

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