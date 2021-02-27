北漂男想讓新北女友感受「高雄魅力」　網揭3優點：台北做不到

▲高雄常常出太陽。（圖／高雄市新聞局提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣雖然不大，但是每個地區都有各自的特色。一名網友發文表示，他的工作最近轉向遠端形式，不必到公司上班，因此他便想回高雄老家；但是，他的另一半是新北人，雖然兩人達成了「南下」的共識，但他還是覺得應該先讓對方體驗南部的生活，「要如何讓她感受到高雄的魅力？」

這名網友在PTT的Kaohsiung板上，以「如何讓北部人感受到高雄的魅力」為題發文，他的工作最近轉為遠端的形式，可以不用留在北部上班，所以他就萌生了回高雄老家的念頭。

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▲原PO想讓女友感受一下高雄的魅力。（圖／翻攝自PTT）

不過，原PO的女友是新北人，兩人雖然有了一起南下的共識，但他想了想，覺得還是應該先帶對方回高雄生活一小段時間、體驗高雄的生活會比較好，請問「要如何讓她感受到高雄的魅力？」

貼文曝光後，網友留言指出3大優勢，「我能想到的就是冬天很溫暖」、「常常都有太陽，不像台北連下一個多月的雨」、「其實她住一段時間再回北部就會發現沒下雨真好」、「一年四季都能穿短袖、短褲」、「高雄跟台北最不一樣的應該是生活步調吧」、「生活步調十分悠閒」、「房價便宜就是魅力」、「台北人認真說，唯一吸引我的就是高雄房價，在這裡買得起房子啊」。