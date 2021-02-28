台男太丟臉！　「日本正妹家教」委屈哭訴：很多噁人私訊我

▲留台的日本女大生想徵家教學生，竟然遭到台男騷擾。（圖／翻攝自臉書）



記者林彥臣／綜合報導

一位在台灣留學的，外型甜美可愛的日本女大生，在臉書家教社團PO文想要徵學生，竟然遭到噁心台男私訊騷擾，她在臉書的最後一篇貼文，只能委屈又無奈地哭訴「因為很多噁心的人私訊給我，所以我要丟掉這個帳號」。

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▲日本女大生原本還滿心期待發文想徵學生。（圖／翻攝自臉書）



這位女大生2月13日在徵語言家教的臉書社團發文找學生，因為沒有家教的經驗，所以希望全日文上課。另外在自我介紹當中還提到，「我是大學一年級，去年九月來台灣。如果您對日語有興趣的話，一起好好學習吧！我也想更了解台灣♡」。

大約在1周前，女大生還在討論串當中回覆，「謝謝留言及私訊的各位。目前因為訊息太多，還未一一回應，之後會再逐漸回覆訊息，還請耐心等待。」

▲女大生因為遭到很多噁心的人私訊，所以要丟到這個帳號。（圖／翻攝自臉書）



不料在2月20日，在她個人的臉書頁面上，最後一則留言竟然表示，「因為很多噁心的人私訊給我，所以我要丟掉這個帳號」。（気色悪い男の人達からの連絡が途絶えないので、この垢捨てまーす）

台灣網友在她的臉書留言表示，「台男嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「是誰啦，不要鬧喔」、「唉，一堆可悲噁心台男」、「嗚嗚嗚嗚台男真的噁」、「完了，日本妹子對台灣男性的印象要改變了，噁男們」。

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