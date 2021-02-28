酒店「性愛教戰手冊」苛刻10規定曝光　網分析不准帶保險套原因

▲「性愛教戰手冊」的相關規定曝光，引發許多網友的討論。（圖／記者邱中岳攝）



記者林彥臣／綜合報導

警員李功華、陳俊安任職北市中山一派出所期間，涉嫌收受「嘉儷寶」酒店賄賂、接受性招待，裁定續押禁見。根據了解，調查局搜索「嘉儷寶」酒店的時候，找到2本酒店妹「性愛教戰」手冊，發現酒店業者對小姐的10條苛刻規定，其中許多外人不能理解的規定，在網路上引發網友的討論。

性愛教戰手冊中記載10項苛刻規定，分別為：

一、小姐請走後門，沒走後門走前面的，小姐要離開公司，請坐檯20分，不然罰3000元。

二、小姐沒來開會扣2000元，遲到扣500。

三、單月小姐要抽血檢查，沒檢查的5天內交報告，沒有罰1000元。

四、上班帶小皮包。

五、名片、保險套不可以帶。

六、附近飯店、麥當勞、超商不可約會，一律約客人到飯店。

七、不可以和客人同時出去。

八、坐車一律上新生高。

九、小姐公訴罪，幹部共同列被告等。

十、小姐禮服3天換1件，不然罰500元，未排班小姐底薪僅500元。

其中一項「不可以帶保險套」，有網友猜測可能的原因是，「不可以帶保險套，不可以在附近超商跟客人約會，不可以跟客人同時出去，不就管理嚴明不要在上班時間搞一些非公司的私人活動嗎？酒店就要有酒店的樣子啊XD」。

▲規定中「坐車一律上新生高」原因可能是司機與酒店之間的協議。（圖／記者湯興漢攝）



另外一條「坐車一律上新生高」的規定，有網友分析，「坐車上新生高應該是計程車要求的吧！因為司機每個月都要交規費給酒店，當然可以跟酒店講好」。

雖然10條規定相當繁瑣，但是網友卻不認為這是苛刻的規定，「還蠻有良心的 還會叫小姐去驗」、「有職業道德啊 還知道要檢查」、「很好啊，很有制度該鼓勵」、「這是苛刻在哪裡？保護小姐保障客人耶」。

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