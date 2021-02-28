　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒店「性愛教戰手冊」苛刻10規定曝光　網分析不准帶保險套原因

▲酒店,林森北。（圖／記者邱中岳攝）

▲「性愛教戰手冊」的相關規定曝光，引發許多網友的討論。（圖／記者邱中岳攝）

記者林彥臣／綜合報導

警員李功華、陳俊安任職北市中山一派出所期間，涉嫌收受「嘉儷寶」酒店賄賂、接受性招待，裁定續押禁見。根據了解，調查局搜索「嘉儷寶」酒店的時候，找到2本酒店妹「性愛教戰」手冊，發現酒店業者對小姐的10條苛刻規定，其中許多外人不能理解的規定，在網路上引發網友的討論。

性愛教戰手冊中記載10項苛刻規定，分別為：

一、小姐請走後門，沒走後門走前面的，小姐要離開公司，請坐檯20分，不然罰3000元。

二、小姐沒來開會扣2000元，遲到扣500。

三、單月小姐要抽血檢查，沒檢查的5天內交報告，沒有罰1000元。

四、上班帶小皮包。

五、名片、保險套不可以帶。

六、附近飯店、麥當勞、超商不可約會，一律約客人到飯店。

七、不可以和客人同時出去。

八、坐車一律上新生高。

九、小姐公訴罪，幹部共同列被告等。

十、小姐禮服3天換1件，不然罰500元，未排班小姐底薪僅500元。

其中一項「不可以帶保險套」，有網友猜測可能的原因是，「不可以帶保險套，不可以在附近超商跟客人約會，不可以跟客人同時出去，不就管理嚴明不要在上班時間搞一些非公司的私人活動嗎？酒店就要有酒店的樣子啊XD」。

▲▼中山區新生高架橋沿線房市。（圖／記者湯興漢攝）

▲規定中「坐車一律上新生高」原因可能是司機與酒店之間的協議。（圖／記者湯興漢攝）

另外一條「坐車一律上新生高」的規定，有網友分析，「坐車上新生高應該是計程車要求的吧！因為司機每個月都要交規費給酒店，當然可以跟酒店講好」。

雖然10條規定相當繁瑣，但是網友卻不認為這是苛刻的規定，「還蠻有良心的 還會叫小姐去驗」、「有職業道德啊 還知道要檢查」、「很好啊，很有制度該鼓勵」、「這是苛刻在哪裡？保護小姐保障客人耶」。

►讓室內散發優雅香

ET快訊
男友性慾太強「夜夜要5次」！正妹戰到身體壞掉　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒店「性愛教戰手冊」苛刻10規定曝光　網分析不准帶保險套原因

三重老牌健美先生「騎車買水果斷魂」　轉彎肇事車疑未禮讓直行車

台中男闖22歲妹閨房！穿「絲襪、女內褲」綑綁性侵4小時

夫妻搬家問題大吵！她負氣爬上廣告看板　墜氣墊彈落地送醫

經營跨縣市賣淫團！彰化民代之子百萬交保　嫖客完事可上網評分

快訊／國道大貨車「奪命巨輪」重擊小客車！肇事駕駛10萬交保

嘉義通緝犯駕車中彈畫面曝光！疑後腦重創　拒捕衝撞警急開3槍

老婆安胎他獵豔　16歲少女登「老司機網站」才知被騙了

快訊／國一南下新竹段「聯結車撞小客車」！現場回堵5公里

悚！巨輪凌空「擊穿」轎車　物理老師：等同遭4.5噸卡車衝擊

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

「摸摸魔狗」跑捷運站堵人撒嬌 媽幫做吊牌招攬：沒摸到不回家

氣炸！費鴻泰嗆「疫苗不好別進來」 陳時中冷回應：沒有強迫你打疫苗

酒店「性愛教戰手冊」苛刻10規定曝光　網分析不准帶保險套原因

三重老牌健美先生「騎車買水果斷魂」　轉彎肇事車疑未禮讓直行車

台中男闖22歲妹閨房！穿「絲襪、女內褲」綑綁性侵4小時

夫妻搬家問題大吵！她負氣爬上廣告看板　墜氣墊彈落地送醫

經營跨縣市賣淫團！彰化民代之子百萬交保　嫖客完事可上網評分

快訊／國道大貨車「奪命巨輪」重擊小客車！肇事駕駛10萬交保

嘉義通緝犯駕車中彈畫面曝光！疑後腦重創　拒捕衝撞警急開3槍

老婆安胎他獵豔　16歲少女登「老司機網站」才知被騙了

快訊／國一南下新竹段「聯結車撞小客車」！現場回堵5公里

悚！巨輪凌空「擊穿」轎車　物理老師：等同遭4.5噸卡車衝擊

桃竹最適合帶小孩放電！海底世界、小熊博物館　4個景點填滿親子假期

吳孟達和周星馳「交惡內幕」曝光！　好友還原真實情況：很不公平

開引擎蓋驚見「40cm肥鼠」！修車師傅尖叫逃跑　影片曝光

酒店「性愛教戰手冊」苛刻10規定曝光　網分析不准帶保險套原因

幫9旬阿嬤推回收車…最帥郵務士走完2公里上坡！本人找到了

全球防疫韌性排名…台灣下滑至第7名　關鍵原因是這點

吳孟達生前錄影「哈哈大笑」曝身體好很多　要求叫達哥：我還年輕

長知識！5個常見的化妝水NG用法，用錯小心皺紋找上門

網傳「長效型散瞳劑」恐致白內障　食藥署：的確會傷害水晶體

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

社會熱門新聞

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

三重老牌健美先生騎車買水果斷魂

新北男路倒醒來爆：跟老婆車上輕生！

台中男闖嫩妹閨房！穿絲襪、女內褲性侵

嘉義通緝犯駕車中彈畫面曝光！疑後腦重創

一家4口出遊遇飛天輪路殺　母爆頭亡

雙載黃牌切車道被小黃撞飛　騎士看愛妻慘死淚崩

驚悚畫面曝！奪命輪從天降砸凹車頂　下秒國道狂竄

悚！巨輪凌空「擊穿」轎車　等同遭4.5噸卡車衝擊

即／國1大貨車掉輪　對向轎車遭凌空擊殺1死2傷

高雄阿蓮「狗屍一整排」7天7死毒殺！

即／罔腰懷孕真假　衛生局：已完成陳述

獨／軍訓教官戀上高中女學霸　多次打砲家長崩潰

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

更多熱門

相關新聞

吳孟達病逝享壽70歲　網友含淚哀悼

吳孟達病逝享壽70歲　網友含淚哀悼

香港男星吳孟達罹患肝癌，稍早傳出病逝消息享壽70歲，他生前與周星馳合作多部影劇作品，留下許多至今回頭觀賞仍是回味無窮的經典之作。就有網友在網路上發文詢問，從小到大看周星馳的電影長大，如今達叔病逝，「大家是不是跟我一樣感到哀傷呢? 」

想讓女友感受高雄魅力　網揭3點台北做不到

想讓女友感受高雄魅力　網揭3點台北做不到

中山色情酒店「性愛教戰手冊」曝！　小姐皮肉僅值500

中山色情酒店「性愛教戰手冊」曝！　小姐皮肉僅值500

中山警涉收酒店賄賂　2貪警不認罪續押禁見

中山警涉收酒店賄賂　2貪警不認罪續押禁見

關鍵字：

酒店中山區保險套性愛教戰手冊PTT八卦

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

12個性知識正解！保險套竟有「衝刺期限」

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

男友夜夜要5次　女戰到身體壞掉

吳孟達、周星馳27年前「2句師徒承諾」失約了！

肝癌5症況曝光！醫見「食慾不振」嘆：晚期了

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

吳孟達老婆陪伴25年為他生下獨子

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

快訊／吳孟達罹肝癌病逝…享壽70歲！

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

小嫻罕曝「做小孩經歷」安慰趙小僑

更多

最夯影音

更多
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」
屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面