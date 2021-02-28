　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樓下火災「要跑還是關門？」　小隊員曝解答…喊5次這迷思最致命

▲台北中山區林森錢櫃大樓火警，民眾受不了濃煙整個人站在牆外，狂揮手、甩外套向外求救。（紅線圈起處）。（圖／記者黃彥傑攝）

▲先前台北中山區林森錢櫃大樓火警，民眾受不了濃煙整個人站在牆外，狂揮手、甩外套向外求救。（紅線圈起處）。（圖／記者黃彥傑攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人既有的消防知識其實可能是錯誤的，像是濕抹布掩口鼻逃跑，反而可能成為致命關鍵，事實上最好是躲在室內待救。日前就有網友在PTT的WomenTalk板發問「樓下火災的話要跑還是要關門？」就有一位自稱消防小隊員的網友回文，點出好幾項觀念，更強調最重要的1點，「千萬不要、不要、不要躲進廁所哦！」

「不管樓上樓下火災，請您都躲進最近的房間裡頭！」回文網友文中表示，如果逃生者有時間的話，最好躲到有大片窗戶的房間，「關門、塞門縫、打開窗戶冷靜待救」，並強調5次「千萬不要！不要！不要！不要！不要躲進廁所哦！」同時也要和119接線端保持聯絡，消防隊會視情況，看是當下救人逃生，還是等火勢撲滅，逃生者要做的就是等消防隊來敲門。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消防小隊員表示，逃到房間裡，關門的存活率非常高，「要是選擇逃亡，熱跟濃煙很容易在樓梯間行程煙囪效應，因為不同的氣候跟溫差，可能會往上升或是往下灌」，最後人不是被火燒死，反而是被濃煙嗆昏後而死亡，「現在我們一律宣導民眾躲在室內待救，並跟119端保持溝通以利自己更快的獲救喔！」

▲沙鹿火災。（圖／記者陳玉翻攝）

▲火災現場「濃煙」才是大敵。（圖／資料照）

看到貼文後，就有人質疑「所以有機會跑不該跑哦？」消防小隊員就留言，「因為有沒有機會實在是個範疇很大的問題」，並舉例如果人在客廳，吐司機突然起火，當下馬上發現的話當然可以跑，或自行滅火，「但如果樓下住戶一開始是小火，但卻在家裡疊放很多類似麵粉或是易燃物，那樣短時間從小火到爆炸閃燃都有可能。」

也因此，他才會宣導「一律只推薦95%以上能存活的關門待救」，也透露之前他轄內的一場火警，就是家中堆放過多纖維紙類用品，發現火災時，個案選擇逃跑，卻不敵火勢增長，導致全家喪生火場的案例，「大部分的遺體都是樓梯間跟未關門的房間中尋獲。」

不過，也有別的網友回文提出另外一件重要的事，「不是每件火災都是關門、打開窗戶」，還是要考慮如果樓下發生火災，熱煙有可能會從窗外竄進來，「請依據現場狀況，哪裡煙進來關哪裡，不是關好就好，濕毛巾堵住縫縫。」這位網友表示，他說的是有案例的，「隔壁兩層樓鐵皮燒，深夜打到早上打不完，因為煙竄到隔壁RC 3、4樓蓄熱燒起來。」

ET快訊
快訊／台中公墓突起火！驚見「一具焦屍」全身燒黑
邵雨薇解放三角泳褲！ 「中空泳衣照4連發」胸下驚人線條全露
麥當勞「1經典」太神！現等要7分鐘他仍點頭
地主怒封山！賞櫻秘境「丟滿尿布」住家飄臭味　垃圾1個月撿不完
大夜最恐怖！「10號床阿姨」病逝　菜鳥護理師嚇破膽秒離職

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明年鳳梨都種完了！鳳梨王子點出今年產季過後的「未知數」最艱難

麥當勞「1經典」太神！現等要7分鐘他仍點頭　同好秒現身：吃到大

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」住家飄臭味　垃圾1個月撿不完

「粉紅風暴」發猛！藻礁公投將破28萬連署　工作小組拼快閃擺攤

6000組已賣出8成　小7萬元咖啡優惠組買家「這群人占最多」

鳳梨遭大陸封殺「大量採收價格恐崩盤」！不敷成本恐棄收

以畫癒傷、以畫定心　「佛系插畫家」的天人合一美學觀

樓下火災「要跑還是關門？」　小隊員曝解答…喊5次這迷思最致命

芒果、蓮霧等水果也可能被弄掉　學者批大陸像流氓霸凌台灣

驗證了平行時空？2張駕照「100%相同」零破綻…掀網熱議：這很嚴重

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

明年鳳梨都種完了！鳳梨王子點出今年產季過後的「未知數」最艱難

麥當勞「1經典」太神！現等要7分鐘他仍點頭　同好秒現身：吃到大

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」住家飄臭味　垃圾1個月撿不完

「粉紅風暴」發猛！藻礁公投將破28萬連署　工作小組拼快閃擺攤

6000組已賣出8成　小7萬元咖啡優惠組買家「這群人占最多」

鳳梨遭大陸封殺「大量採收價格恐崩盤」！不敷成本恐棄收

以畫癒傷、以畫定心　「佛系插畫家」的天人合一美學觀

樓下火災「要跑還是關門？」　小隊員曝解答…喊5次這迷思最致命

芒果、蓮霧等水果也可能被弄掉　學者批大陸像流氓霸凌台灣

驗證了平行時空？2張駕照「100%相同」零破綻…掀網熱議：這很嚴重

速霸陸全新最強「大鯊魚」WRX馬力上看400匹！最快2022年問世

LPGA甘布里吉錦標賽程思嘉衝上並列41　徐薇淩並列70

「盼用愛化解歷史傷痕」　盧秀燕出席二二八和平紀念追思

李俊蘭、侯春廷工作坊揭牌　嘉義縣工藝可望傑出傳承

LIVE／二二八事件74週年　柯文哲同台馬英九追思

快訊／台中第四公墓起火！驚見「一具焦屍」全身燒到焦黑

明年鳳梨都種完了！鳳梨王子點出今年產季過後的「未知數」最艱難

3巨頭只剩哈登苦撐　籃網8連勝遭獨行俠拆穿

蔡英文宣布5年投資110億　高雄亞灣5GAIoT創新園區正式啟動

一片焦黑！美空襲敘利亞圖像曝光　建築物夷為平地徒留「碎屑海」

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

男友夜夜要5次　女戰到身體壞掉

爽工月薪6萬　他卻嚇到想離職

肝癌5症況曝光！醫見「食慾不振」嘆：晚期了

3人無懼疫情　堅持要奧捷10日遊

「降10度」變天時間曝！　下波鋒面雨很多

加油站打手機「不怕爆炸？」　網打臉：觀念落後

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

大夜最恐怖！10號床阿姨病逝　菜鳥護理師嚇破膽離職

驗證平行時空？2張駕照「100%相同」掀網熱議

熬夜不傷肝！醫揭爆肝真正原因　死亡率瞬飆

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

老公月給35K！人妻嫌：明明賺6萬

更多熱門

相關新聞

麥當勞1經典太神！現等7分鐘他秒喊我願意

麥當勞1經典太神！現等7分鐘他秒喊我願意

講到麥當勞的經典美味，每個人心中的答案或多或少都不同，像是炸得金黃香脆的撒鹽薯條、層層疊起的大麥克都各有擁戴者。就有網友日前在PTT的Gossiping板上發文，直讚蘋果派根本可以拿「諾貝爾獎」，就算有時候要等7分鐘現做，他還是毫不遲疑點下去，不禁問卦「麥當勞的蘋果派是誰發明的？」

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

新北八里焚化廠火警！垃圾山丘狂燒竄濃煙

新北八里焚化廠火警！垃圾山丘狂燒竄濃煙

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

夫妻搬家問題大吵！她負氣爬上廣告看板

夫妻搬家問題大吵！她負氣爬上廣告看板

關鍵字：

火災火警關門房間起火消防逃生PTT

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知對方暖舉緊擁痛哭

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

誰最適合2024總統？吳子嘉爆：他會參選！

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

吳孟達和周星馳「交惡內幕」曝光！

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

去網友阿嬤家吃飯　女慘遭性侵

更多

最夯影音

更多
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」
吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面