樓下火災「要跑還是關門？」　小隊員曝解答…喊5次這迷思最致命

▲先前台北中山區林森錢櫃大樓火警，民眾受不了濃煙整個人站在牆外，狂揮手、甩外套向外求救。（紅線圈起處）。（圖／記者黃彥傑攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人既有的消防知識其實可能是錯誤的，像是濕抹布掩口鼻逃跑，反而可能成為致命關鍵，事實上最好是躲在室內待救。日前就有網友在PTT的WomenTalk板發問「樓下火災的話要跑還是要關門？」就有一位自稱消防小隊員的網友回文，點出好幾項觀念，更強調最重要的1點，「千萬不要、不要、不要躲進廁所哦！」

「不管樓上樓下火災，請您都躲進最近的房間裡頭！」回文網友文中表示，如果逃生者有時間的話，最好躲到有大片窗戶的房間，「關門、塞門縫、打開窗戶冷靜待救」，並強調5次「千萬不要！不要！不要！不要！不要躲進廁所哦！」同時也要和119接線端保持聯絡，消防隊會視情況，看是當下救人逃生，還是等火勢撲滅，逃生者要做的就是等消防隊來敲門。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消防小隊員表示，逃到房間裡，關門的存活率非常高，「要是選擇逃亡，熱跟濃煙很容易在樓梯間行程煙囪效應，因為不同的氣候跟溫差，可能會往上升或是往下灌」，最後人不是被火燒死，反而是被濃煙嗆昏後而死亡，「現在我們一律宣導民眾躲在室內待救，並跟119端保持溝通以利自己更快的獲救喔！」

▲火災現場「濃煙」才是大敵。（圖／資料照）

看到貼文後，就有人質疑「所以有機會跑不該跑哦？」消防小隊員就留言，「因為有沒有機會實在是個範疇很大的問題」，並舉例如果人在客廳，吐司機突然起火，當下馬上發現的話當然可以跑，或自行滅火，「但如果樓下住戶一開始是小火，但卻在家裡疊放很多類似麵粉或是易燃物，那樣短時間從小火到爆炸閃燃都有可能。」

也因此，他才會宣導「一律只推薦95%以上能存活的關門待救」，也透露之前他轄內的一場火警，就是家中堆放過多纖維紙類用品，發現火災時，個案選擇逃跑，卻不敵火勢增長，導致全家喪生火場的案例，「大部分的遺體都是樓梯間跟未關門的房間中尋獲。」

不過，也有別的網友回文提出另外一件重要的事，「不是每件火災都是關門、打開窗戶」，還是要考慮如果樓下發生火災，熱煙有可能會從窗外竄進來，「請依據現場狀況，哪裡煙進來關哪裡，不是關好就好，濕毛巾堵住縫縫。」這位網友表示，他說的是有案例的，「隔壁兩層樓鐵皮燒，深夜打到早上打不完，因為煙竄到隔壁RC 3、4樓蓄熱燒起來。」