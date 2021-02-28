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母開刀要86萬手術費！他厚臉皮向前妻借錢　收「5個字」秒淚崩

▲▼加護病房,急救,重症,護理師。（圖／CFP）

▲阿山的母親手術治療費用高昂。（示意圖，非本文當事人／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸一名男子早前與結婚5年的妻子離婚，近日因母親病倒住院，而手術費高達20萬元（人民幣，下同，約新台幣86萬元），他便厚著臉皮傳訊息給前妻借錢，而對方隨後回覆的5個字，令他百感交集。

據《網易新聞》報導，阿山（化名）的前妻是個職場女強人，婚後事業變得更加忙碌，而且嘴上答應要生個小孩，卻偷偷吃避孕藥。夫妻倆爭執越來越多，最終選擇離婚。

▲▼結婚證,離婚證。（圖／CFP）

▲阿山和妻子離婚。（示意圖／CFP）

兩人離婚後，阿山拒絕了前妻「房子賣了錢平分」的提議，因為他認為當初買這房子就是前妻付比較多錢，因此自己離開了住了5年的家，將房子留給對方。

由於阿山的父母非常喜歡前妻，因此離婚的事情他不敢告知兩位老人家，最後還是前妻將此事說出來。阿山日前回老家，發現母親病倒了，送醫診斷後要立刻動手術。

然而20萬元的高昂手術費令阿山相當感到相當無力，後來想到，只有前妻可以拿出這麼一大筆錢，於是厚著臉皮傳訊息借錢，但對方遲遲不回訊息，正當他心灰意冷時，前妻突然回覆「我到醫院了。」

阿山趕到醫院後，前妻給他一張30萬元的銀行卡，並說自己要去看一下前婆婆。這時前妻手機響起，似乎是公司的事情，她向阿山點頭示意後離開了醫院。

對此阿山百感交集，在母親的病房門口哭了起來，直呼「我和前妻雖然離婚了，但是她真的是我這輩子最感激的女人，我很感激她」。

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