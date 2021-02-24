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社會 社會焦點 保障人權

人妻結婚29天「讓他睡客廳」　夫警衛室等到深夜結局超悲傷

記者黃翊婷／綜合報導

盧姓男子與越南籍的高姓女子結婚，但兩人僅同居29天，期間女方只幫忙炒菜、洗碗，其他時間都在玩手機，也不和家人互動；2019年4月15日妻子突然離家出走，打電話也找不到人，他實在是沒有辦法了，才決定向桃園地院訴請離婚。

▲買房,夫妻,情侶（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲盧男與妻子僅同居29天。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

盧男在判決書中提到，2018年10月間和高女先在越南結婚，隔年2月在台灣辦理結婚登記，之後兩人一同住在桃園市，但妻子一到台灣就和他分房睡，平日也不做家事，只是幫忙炒菜、洗碗，接著就上床睡覺，雖然經常和親友線上聊天，卻從來不和夫家人互動，2019年4月15日無故離家，他四處尋找、打電話聯繫都沒有回應，顯然是遭到惡意遺棄，這才終於心寒，決定訴請離婚。

盧母也到庭證稱，兒子和媳婦是透過婚姻仲介介紹認識，因為語言不通，她會用手機翻譯軟體與媳婦溝通，但對方常常晚上玩手機，「我早上起來看到兒子睡在客廳，他說沒有辦法，可能是媳婦來台還不適應環境」、「我說願意帶她出去，她卻說不願意出門」。

▲▼沙發，房間，陰暗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲盧男曾為了妻子獨自睡在客廳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

盧母坦言，曾建議媳婦學中文，還找來對方的阿姨協助溝通，「阿姨說她希望趕快找工作，但我覺得她語言上還不通，暫時先不要」，哪知道2019年4月15日媳婦騙說與朋友約好要聚餐，結果這一走就再也沒回來了，「那天兒子還在樓下警衛室等她，等到晚上11點看手機，才看到她LINE說不回來了、要回越南了」，隔天母子倆苦尋無果，就到派出所報案。

而高女經過合法通知並未出庭，也沒有出示任何書狀聲明。桃園地院法官認為，異國婚姻本來就需要比較多時間適應語言、文化及環境，盧男與高女在台灣共同生活僅29天，考量到兩人沒有深厚的情愛基礎，加上女方出境後至今未再入境，這段婚姻實質上已然分居，彼此互不往來，婚姻可歸責原因在女方，最終裁定准許丈夫的請求，判准兩人離婚。

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