丈夫裸聊妻怒提離婚　法院調解驚現「隱藏20年的秘密」

▲李先生沈迷網遊與女網友裸聊，妻子憤而提離婚。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州有一對結婚20年的夫妻，丈夫李先生近年沈迷手遊並愛上女網友，甚至關起門和這名女網友「裸聊」，妻子王女士一怒之下便提出離婚。沒想到，兒子一通捐血電話，李先生AB型血不可能生出O型血的兒子，這才讓王女士坦承隱藏在心中20年的秘密，「孩子是和前男友生的。」

▲浙江王女士堅持要跟結褵20年的丈夫離婚。（圖／CFP）

《浙江法制報》報導，王女士於2020年年底發現，丈夫愛上了打網路遊戲。起初，總是抱著平板電腦在客廳沙發上玩，後來就乾脆戴上耳機，一個人躲進書房。直到有一回，當王女士切好水果端去書房時，卻被眼前的一幕驚呆，「他沒發覺我進去，隔了幾步就看到平板裡有個近乎裸體的年輕女人在與他視訊。」

東窗事發之後，雖然李先生卸載了遊戲，將小麗從好友列表中刪除，並多次向王女士懺悔，請求她的原諒，但王女士還是忍受不了丈夫的背叛，執意要與他離婚。

▲李先生發現兒子血型異常，使整起離婚案件翻轉。（圖／CFP）

經過法院調解，這對結縭20年的夫妻關係一度好轉，不過，突如其來的意外，讓整起事件產生翻天覆地的改變。當血型為AB型的李先生得知孩子去捐血，驗出的血型為O型時，他不禁納悶訊問王女士，「之前就有人說過孩子不像我，我還沒往那方面想，你現在給我說說清楚，這到底是怎麼回事？」

事已至此，王女士不得不向丈夫坦承隱藏了20年的秘密。王女士與李先生戀愛時，曾因吵架而冷戰。當時，前男友想要復合，王女士禁不住他的死纏爛打，半推半就與他發生關係。此後，王女士徹底與前男友斷絕聯繫，並和李先生完成婚姻，「直到拿到親子鑒定書的那一刻，她才意識到自己當初懷的是前男友的孩子。」

這時，執意要離婚的人換成李先生，「她得淨身出戶，並且賠償我這麼多年來的撫養費和精神損失費。」最終，在法院調解下，兩人在今年春節前離婚，李先生也念及20年的情誼，沒有逼王女士「淨身出戶」。