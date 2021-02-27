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家遭火焚隔天離婚　單親媽壓力潰堤抱子痛哭

▲劉女不僅住家遭祝融又甫離婚，壓力很大不禁掩面痛哭。（圖／大園警分局提供）

▲劉女不僅住家遭祝融又甫離婚，壓力很大不禁掩面痛哭。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名9歲男童26日中午放學後，直到傍晚仍等不到人來接回家，老師聯繫不到家長帶往派出所求助。經警方不斷努力下，總算聯繫到男童的母親劉姓女子，才知劉女是因為遭逢離婚和住家火警等變故，導致無家可歸，一時壓力太大才忘了接小孩，她趕到派出所看到小孩後掩面痛哭。警方隨後也通知社工單位協助關懷安置，讓母子倆有個棲身之處，暫度難關。

▲劉女前來派出所接兒子。（圖／大園警分局提供）

▲劉女前來派出所接兒子。（圖／大園警分局提供）

大園警分局三菓派出所所長沈鳳堯表示，昨日下午國小老師帶著一名男童至派出所報案，稱男童中午就放學，但直到下午4時都沒人來接他回家，也聯繫不上家長，只好請警方協助。最後在員警的努力下，總算與男童的母親劉姓女子聯繫上，通知她到前來接人，但劉女一到派出所後不禁悲從中來掩面痛哭。

▲並感謝警方的幫忙，會為了孩子好好努力生活下去。（圖／大園警分局提供）

▲並感謝警方的幫忙，會為了孩子好好努力生活下去。（圖／大園警分局提供）

劉女表示，與丈夫長期感情不睦，經常因為經濟及孩子教養發生爭吵，2人並於昨日上午前往戶政事務所辦妥離婚，再加上住家前2天發生火警，導致母子倆無家可歸，劉女一想到今後要獨自扶養孩子，壓力沈重，家又被火燒了，不知道該怎麼辦，甚至有了輕生念頭。

員警得知劉女的遭遇後十分同情，隨即通知社工單位協助關懷及安置，讓母子倆有個暫時的棲身處所。劉女對警方的熱心幫助，十分感謝。

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