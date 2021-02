媽媽的生死抉擇！濃煙狂竄...她咬牙將4孩「丟出窗外」獨留火場

▲其中一個孩子被拋出窗外,所幸最後被熱心民眾接住。(圖/推特/DAILY SABAH)



記者王佩翊/編譯

土耳其伊斯坦堡24日發生一起火警,受困民眾為了讓孩子脫離火場,情急之下竟接連將4名子女丟出公寓窗戶,所幸最後在馬路上高舉毯子的民眾,成功接到4個孩子,4人目前已無大礙。不過相關影片曝光後,仍然引發熱議,只見影片中,當事人家中的窗戶不斷冒出濃濃黑煙,而孩子則在濃煙中接連被拋下。

根據《福斯新聞》、《衛報》報導,土耳其這名母親的家中24日突然發生火警,濃煙與火勢瞬間吞噬整個房間,不只困在火場的當事人,就連在外頭的鄰居都焦急地圍在公寓一樓的馬路上。然而無情大火卻不斷延燒,窗戶更是冒出源源不絕的濃煙。

