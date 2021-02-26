媽媽的生死抉擇！濃煙狂竄...她咬牙將4孩「丟出窗外」獨留火場

▲其中一個孩子被拋出窗外，所幸最後被熱心民眾接住。（圖／推特／DAILY SABAH）



記者王佩翊／編譯

土耳其伊斯坦堡24日發生一起火警，受困民眾為了讓孩子脫離火場，情急之下竟接連將4名子女丟出公寓窗戶，所幸最後在馬路上高舉毯子的民眾，成功接到4個孩子，4人目前已無大礙。不過相關影片曝光後，仍然引發熱議，只見影片中，當事人家中的窗戶不斷冒出濃濃黑煙，而孩子則在濃煙中接連被拋下。

根據《福斯新聞》、《衛報》報導，土耳其這名母親的家中24日突然發生火警，濃煙與火勢瞬間吞噬整個房間，不只困在火場的當事人，就連在外頭的鄰居都焦急地圍在公寓一樓的馬路上。然而無情大火卻不斷延燒，窗戶更是冒出源源不絕的濃煙。

Mother saves her 4 children during fire in Turkey’s Istanbul by throwing them out of 3rd floor windowhttps://t.co/LFBi2mv41U pic.twitter.com/g8pgdf1mO7 — DAILY SABAH (@DailySabah) February 25, 2021

就在此時，樓下的民眾紛紛見義勇為找出毯子並攤開，而母親見狀後隨即將4個孩子接連從窗戶丟下。所幸最後4個孩子都被民眾用毯子順利接住，生命也無大礙。據悉，獨留火場的母親最後也成功逃離現場。

發生火災的是一棟5層樓公寓，而這家人則是住在3樓。根據消防當局表示，此次的起火原因為電線走火，母親送醫後也確認無大礙。

相關影片流出後，網友們紛紛表示，「好險最後大家活下來了」、「這是媽媽和鄰居間的偉大合作」、「消防人員在哪裡」等。

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