彰化透天厝火警她逃頂樓求救　消防員曝正確觀念：不要往上跑

▲謝婦被消防人員用擔架抬出送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

二水鄉1處透天厝民宅今(17)日接近中午時分發生火警，起火點疑似在二樓，一路往上竄升，獨居在家中領有身障手冊的謝姓(42歲)婦人，嚇得跑到頂樓逃生口，消防隊員趕到後用擔架家她平安抬出，送醫急救，臉部有3%輕微燒燙傷、輕微嗆傷和左腳輕微挫傷，無生命危險，至於起火原因仍有待進一步釐清確認。

▲謝婦被消防人員用擔架抬出送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起火警發生在上午11時30分許，消防局勤務中心接獲民眾報案後，緊急派遣二水、北斗、社頭消防分隊總共出動12輛各式消防車及28名消防人員到場佈水線滅火，發現火勢疑似從二樓往上直竄，再加上頂樓石綿瓦加蓋，導致濃煙密布，火勢很快在10分鐘內被控制住，燃燒樓地板面積約3坪，但謝婦坐在三樓逃生口等待救援。

▲二水１間透天厝中午發生火災。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解謝婦獨居在家中，經常叫救護車，2天前才剛從醫院返家，沒想到今天就發生火警意外，讓附近住戶嚇得不知該如何是好。

消防隊第二大隊長徐溫聰指出，謝婦逃到頂樓梯口，很容易被高溫的濃煙嗆傷發生致命危險，也藉此提醒民眾正確火場逃生只能往下跑或回原樓層的房間，絕對不能往上樓層逃生，另外針對開工燃燒金紙或爆竹，別忘了要熄滅火源，人才可以離開現場，以免一時不慎發生火災而造成不可彌補的遺憾。

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