公寓大火！婦爬外牆6F墜落慘死　警消「拉她手腳救援」畫面引眾怒

Nevoită să iasă pe balcon, femeia a căzut în gol de la zeci de metri. A fost cât pe ce să pice pe unul dintre pompierii chemați să stingă flăcările. Imagini ce pot afecta emoțional 由 Observator 發佈於 2021年2月16日 星期二

記者陳宛貞／綜合外電報導

羅馬尼亞康斯坦察一棟7層樓高的建築物日前發生火警，大樓內一名婦女為了逃生，奮力爬到外牆上，仍不幸自6樓直墜落身亡。但消防員將婦人抬離現場時竟未使用擔架，而是徒手抓著她的手腳抬起，過程全被民眾拍下，畫面相當驚悚，引起爭議。

當地媒體報導，這起事件發生於當地時間16日上午8時左右。該名64歲婦女居住的公寓6樓發生大火，從附近居民拍攝的照片中皆可看見，烈焰與陣陣黑色濃煙不斷從窗戶竄出。女子為了自救逃到陽台，接著從窗戶爬到外牆上，不幸墜落身亡。

這起意外令她的家屬十分悲痛，但3名警消直接拉著她的手腳將她抬離的畫面更讓眾多網友震驚又憤怒。他們指出，儘管自6樓高墜落，存活的可能性不高，救援人員仍應使用擔架抬離，至少應加上護頸，否則很有可能使她傷勢加重。

相關單位則回應，由於火勢尚未撲滅，上方不斷有碎片掉落，若在原地使用擔架或為婦人戴上護頸，都可能危害她和消防員的生命，「當時每分每秒都非常重要」。

《IMPACT.ro》指出，這起事件也暴露康斯坦察消防當局應變能力與設備不足，不但沒有氣墊裝置，且在接獲通報長達20分鐘後才抵達現場。

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