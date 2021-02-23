綠帽男朝小王公寓丟大龍炮嚇醒鄰居　「洩憤、好玩」獲不起訴

▲綠帽男子朝小王住處大樓丟大龍炮洩憤，因沒有特定對象等理由，被認為恐嚇罪嫌不足。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北余姓男子懷疑女友偷情，半夜騎車找到小王居住的公寓，朝大門丟擲大龍炮，鄰居被嚇醒報警循線找到余男，警方另外又發現他今年曾因為好玩，從計程車上隨手往路邊丟了1顆大龍炮，2案各依妨害秩序、恐嚇等罪送辦，但台北地檢署認為余男目的只是洩憤、好玩，不構成恐嚇等罪嫌，處分不起訴。

余男在2020年底某天深夜，騎車到台北市萬華區小王居住的公寓，點燃大龍炮丟出後，一溜煙的落跑騎車離開，2021年初，他又在和朋友搭計程車到新北市新店區的時候，從車上往路邊丟了一顆大龍炮，然後在車上看著爆竹嘻笑。

警方很快就根據監視畫面，循車牌號找到余男，他接連2次丟擲爆竹，涉嫌恐嚇妨害公眾安全。余男到案辯稱，只知道小王住在那棟公寓，不曉得到底是住在哪一層，所以隨手丟炮洩憤，後來和朋友在計程車上聊天時，一時好玩，就再往車外丟了一顆大龍炮。

檢察官調查認為，余男2次丟擲都沒有針對特定對象，並不構成恐嚇他人生命財產等罪嫌，且丟擲出去的爆竹，也沒有引燃其他物品導致失火，刑事犯罪嫌疑不足，因此處分不起訴。

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