「中國最後原始部落」大火！400年老屋被燒光　恐怖現場曝光

▲現場災情嚴重。（圖／央廣網）

記者蔡儀潔／綜合報導

雲南的翁丁村老寨被稱為是「中國最後一個原始部落」，然而14日下午5時40分許卻發生嚴重火災，漫天火海宛如世界末日，所幸事故已被初步控制，暫無人員傷亡，火災原因正在進一步調查中。

綜合陸媒報導，現場畫面顯示，此次大火範圍廣，老寨房屋集中區域一片火海，災情嚴重。當地消防及文物部門得信後迅速組織處置。

▲火勢蔓延範圍廣。（圖／央廣網）

臨滄市滄源佤族自治縣人民政府14日晚指出，經全力撲救，滄源佤族自治縣勐角民族鄉翁丁村老寨火災已得到初步控制，沒有人員傷亡，火災具體原因正在進一步調查中。

▲消防人員緊急搶救。（圖／央廣網）

據悉，翁丁村隱秘在勐角傣族彝族拉祜族鄉的山谷裡，有400多年的部落歷史，翁丁在佤語中意為「雲霧繚繞的地方」。從主路拐到村道後，路兩側每2公尺掛著的牛頭圖騰和映入眼簾連成片的茅草故居，彰顯著這個村落的原始古樸。

翁丁村裏張貼的公開資料顯示，1949年前這裡還處於原始社會末期，他們以部落為單位依山而居，過著刀耕火種、衣不蔽體、犁地靠牛、吃水靠背、點燈靠油、結繩記事的原始生活。這裡被稱為「中國最後一個原始部落」，也是目前中國保存最完整的原生態佤族村落。