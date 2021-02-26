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iPhone 13終於拔掉瀏海？　庫克：iPhone將迎來令人興奮的事

▲▼庫克,蘋果,發表會。（圖／視覺中國）

▲庫克。（圖／視覺中國）

記者劉亭／綜合報導

在疫情影響下，蘋果近日在線上召開了年度股東大會，執行長庫克回答企業併購、疫情影響和供應鏈等問題。在被問及後續產品的狀況，庫克雖然沒有回答任何細節，但他特別透露「iPhone將迎來令人興奮的事情」。

根據《快科技》報導，iPhone近來推出的手機都缺少引領創新元素，瀏海設計更受到許多人吐槽，而從iPhone 12系列上市之後，就不斷有關於iPhone 13的消息傳出，最令人期待的消息就是瀏海可能消失，成為真正的全螢幕。

先前有傳出，蘋果內部正在測試完全無瀏海的iPhone 13系列，爆料者指出，該機將做到螢幕四邊框完全等寬，視覺效果十分震撼，再次顛覆手機螢幕的設計，引領手機界的設計走向。

消息指出，蘋果近期曾在美國專利和商標局（USPTO）提交了一個「集成到薄膜電晶體背板中的光電探測器」的專利申請。這也證實了蘋果正在開發屏下傳感器技術，把攝影機、生物識別裝置等放在螢幕下方，達到完全無瀏海的手機螢幕。

消息也指出，蘋果將在iPhone 13系列同時配備Face ID和螢幕指紋，應對在疫情之下Face ID對口罩無法辨識的問題；同時，iPhone 13還將升級核心性能，搭載最新一代的A15處理器，採用台積電第二代5nm，能進一步降低功耗，改善5G iPhone的續航表現。

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