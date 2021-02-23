爽換iPhone 12 Pro Max卻後悔！她淚吐1問題「好懷念i7」　網喊+1

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者洪聖壹攝）

記者周亭瑋／綜合報導

去年12月台灣手機熱銷榜單中，iPhone 12 Pro Max霸氣佔據第2、3名；然而，一名女網友卻發文抱怨，因為這款機型太大，加上滑手機的方式，讓她小指長繭痛爆。一席話獲得不少使用者共鳴，還有人不習慣，所以不斷打錯字。

女網友在「爆廢1公社」提到，「以前拿小7（iPhone 7）的時候，都覺得手很舒服，但自從換了12 Pro Max，我的小拇指痛到長繭。」

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原po透露，平時習慣單手滑手機，所以忍不住在想「是不是拿手機方式錯誤？」當然，她也試過不用小拇指支撐，沒想到更悲劇，手機直接自由落體。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

對此，不少網友直言，「要單手滑就不該選Max啊」、「可能我都拿i7 Plus習慣了，換12 Pro Max比較無感，小拇指已經麻痺了」、「左右手互換比較不容易長繭」、「重量有差」、「Pro Max太大了，加上又是直角邊框，所以我拿12 Pro」。

同時，po文也釣出不少苦主，直呼「我i8 Plus換12 Pro也是左手小拇指長繭」、「我也是這樣」、「我也會，剛開始拿很有困難，狂打錯字，因為螢幕變大，習慣按的位置不一樣了哈哈哈哈」、「我從拿10就開始長繭了」。

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