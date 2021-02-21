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社會 社會焦點 保障人權

4男兜售二手器具　女員工轉頭報告老闆...僅4秒iPhone就被摸走

▲兜售二手器具…神偷男4秒順走iPhone　監視器畫面曝：是老手。（圖／讀者提供）
▲新竹一名男子佯裝兜售二手器具，竟順手牽羊偷走店員的蘋果手機。（圖／讀者提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名30多歲男子19日與3名同夥佯裝販賣二手器材，趁著工程行女員工忙碌時，把機車置物架上的iPhone XR偷走，全程僅約4秒，女員工事後才發現手機不翼而飛，調閱監視器到派出所報警才知道，這名神偷手根本是慣竊，警方目前已掌握男子身分，將通知他到案說明。

失竊手機的李小姐將竊賊行竊的影像貼在《新竹爆料公社》，李小姐向《ETtoday新聞雲》記者表示，19日當日，這名神偷男與3名同夥主動找上她，表示經由友人介紹，來兜售二手工具，李小姐不疑有他，轉頭向老闆報告此事，沒想到其中一人竟順手抄走機車置物箱內的iPhone XR手機。

李小姐事後發現手機不見，調閱監視器一看，才發現這幾個假兜售真行竊的投機份子，一年多前花了3萬左右買的iPhone XR，不到4秒鐘就不翼而飛，氣得她衝到派出所報案抓賊，同時將監視器畫面貼在《新竹爆料公社》，提醒大家注意。

▲兜售二手器具…神偷男4秒順走iPhone　監視器畫面曝：是老手。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲李小姐報警後氣得上網公布男子的惡行，提醒其他民眾小心。（圖／翻攝《新竹爆料公社》）

警方指出，這名男子因無業，長期在新竹一帶順手牽羊，這次又佯裝要販售工程用工具，趁被害人不注意時將手機偷走，這樣的行為已觸犯竊盜罪，目前已掌握嫌疑人身分，並通知他到案說明。

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