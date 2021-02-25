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南警掃盪治安亂源　震懾犯嫌意外掉毒品露餡

▲台南市警二分局警網攔查交通違規時，意外查獲林姓駕駛人持有毒品。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警二分局警網攔查交通違規時，意外查獲林姓駕駛人持有毒品。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局25日清晨5時許執行轄區強力掃盪巡邏勤務，於中西區金華路與民生路口，發現有自小客車因交通違規，即予以攔停製單舉發，惟自小客車林姓駕駛人一時心慌在找個人證件供員警查證同時，1小包毒品卻從口袋掉出，被警方當場查獲，林嫌主動交付6包毒品咖啡包等證物，依毒品罪嫌送辦。

因應近日台南市區治安狀況，身處大台南市蛋黃區的市警二分局，更有責任淨化轄區治安，掃盪社會亂源，持續編排強力掃盪巡邏勤務，警方於25日清晨5時許在中西區金華路與民生路，發現有自小客車因交通違規紅燈右轉，即予以攔停盤查並製單舉發，當時林姓駕駛人在找證件供警方查證，同時間卻從口袋處掉落第三級毒品K他命1小包，員警見狀立即依法告知權利並扣押，員警再度要求出示證件，其自知難逃法網，主動從所攜帶的攜行包內拿出毒品咖啡包6包（二級毒品反應），當場查獲第三級毒品K他命1小包及毒品咖啡包6包等相關證物並扣押，全案依毒品罪嫌送辦。

台南市警二分局表示，淨化轄區治安，掃盪社會亂源，市警局責無旁貸，唯有靠持續不斷掃盪查緝不法，才能澈底打擊治安毒瘤，同時絶對不會讓不良組織及有心人士擾亂社會秩序，來保障市民安居樂業，提供優質生活環境。

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