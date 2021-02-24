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社會 社會焦點 保障人權

台南警方2年換4局長「軍心動搖」　基層警自嘲：任命權在黑幫手上

記者張君豪／台北報導

台南市安平區16日發生王姓男子在停車場遭黑幫輾殺慘案，不料事隔8天，23日晚間在驚傳陳姓角頭遭小弟開槍狙殺，讓警政署長陳家欽震怒，24日偕刑事局長黃嘉祿共赴台南市聽取專案報告，要求刑事局與全國警察機關通力合作，協助台南市警局全力破案。為此，台南市警局長方仰寧也帶領全市警分局長宣示，全面向黑幫宣戰。

基層員警自嘲，行政院長蘇貞昌去年以黑道暴力鬥毆、治安不佳為由，撤換包含高雄、台南兩直轄市警局長後，無異於把肩負直轄市治安的最高首長任免權利下放到地方角頭及黑幫組織上，因為轄區「開槍」、「殺人」案件多，直轄市警局長就要下台負責，「除了吃案和作假案件發生數字外，警界實在沒有任何方法『預控』暴力事件發生。」

▲▼台南蝦米殺大哥。（圖／記者林悅攝、翻攝當事人臉書）

▲台南「蝦米」槍殺老大，曾在臉書放話「一個都跑不掉」。（圖／翻攝自當事人臉書）

重大矚目類刑案包含殺人、開槍、黑幫鬥毆等案件發生時，警方職責當然是抓人破案，但回顧歷任下台的高雄、台南警局長歷史人士案件中，每件槍擊、命案警方均有破案，但中央動輒罷黜警局長，完全不考慮城鄉差距、城市地域性差異、人口案件發生數等細節，引發後續寒蟬效應，高層只能齊頭式要求上述案件別發生。

基層警員批評，蘇貞昌去年7月在鏡頭前說出重話「治安究責由縣市局長來扛！」開啟不重視警察治安專業的惡例，現在只要一發生殺人、槍擊案件，媒體及民眾最先提的問題就是「局長是否要下台負責？」但這樣的民粹思維，真的對警察執行維護治安工作有助益嗎？

▲▼警政署長陳家欽說明台南黑幫仇殺案。（圖／記者吳世龍攝）

▲警政署長陳家欽說明台南黑幫仇殺案。（圖／記者吳世龍攝）

2019年，台南市警局長黃宗仁因「查賄色盲」黯然下台、繼任局長周幼偉遭因槍擊案遭蘇貞昌點名拔官，當時行政院強行撼動警察高階人事權引發爭議，連台南市長黃偉哲都替周抱屈「如果以後發生槍擊案治安首長就要下台，那其他縣市警局長不知道要換幾輪？」

基層員警疑惑，若行政院所遵循的上述標準為真，那台南市兩年內撤換3個警局長，治安狀況真的有變好嗎？在現今警察無法透過私下制約壓制黑幫氣焰的現實情況下，是否變相把縣市治安首長的任免權交到地方黑幫、暴力集團手上？

基層員警解釋，畢竟黑道若不滿地方警局長，只要教唆小弟開槍示威、殺人洩憤，便可輕鬆反制，讓實際指揮領導犯罪偵查的警界高層外受輿論、內遭任免內規兩面追殺，如此奢求穩定治安的荒謬現狀，也讓其他同仁搖頭。

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