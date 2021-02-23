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社會 社會焦點 保障人權

台南街頭直擊！警掏槍+破窗攔BMW　肇逃高齡駕駛嚇到忘了開門

記者林悅／台南報導

台南市中西區南門路23日發生警車街頭攔截BMW休旅車事件，員警打破車窗掏槍、喝令駕駛人下車，結果下來是一位7、80歲驚魂未定的「老人家」；據了解，駕駛人疑身體不適擦撞他人車輛後未停車就駛離，遭舉報肇事逃逸而被攔截查緝，駕駛人驚嚇之餘，停車時還擦撞1台停在路邊格位內的轎車車尾，全案由警方調查處理中。

▲台南市警二分局據報攔檢1部疑肇事逃逸車輛，卻發現駕駛人是位老先生，疑身體不適肇事不自覺，全案由警方調查處理中。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警二分局據報攔檢1部疑肇事逃逸車輛，卻發現駕駛人是位老先生，疑身體不適肇事不自覺，全案由警方調查處理中。（圖／記者林悅攝，下同）

網友在臉書社群PO出一段影片，警方攔下1部黑色進口轎車，員警圍在駕駛座前，除打破車窗，還掏槍疑似喝令駕駛人下車受檢的影像。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

▲網友在臉書社群PO出一段影片，警方攔下1部黑色進口轎車，員警圍在駕駛座前，除打破車窗，還掏槍疑似喝令駕駛人下車受檢的影像。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

▲網友在臉書社群PO出一段影片，警方攔下1部黑色進口轎車，員警圍在駕駛座前，除打破車窗，還掏槍疑似喝令駕駛人下車受檢的影像。

有網友23日下午在臉書社群PO出一段影片，內容是警方攔下1部黑色進口休旅車，員警圍在駕駛座前，除打破車窗外，還掏槍疑似喝令駕駛人下車受檢的影像，看起來好像在追緝要犯，畫面令人感到震驚。

據初步了解，台南市警二分局疑接獲有人肇事逃逸的報案，而鎖定該車展開攔截圍捕，二分局線上警網發現該車，追逐該車到中西區南門路241號前攔獲該車，該BMW X3車輛攔停前，還擦撞到前方一部停在路邊停車格位內白色自小客車後車尾。

▲台南市警二分局據報攔檢1部疑肇事逃逸車輛，卻發現駕駛人是位老先生，疑身體不適肇事不自覺，全案由警方調查處理中。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警二分局據報攔檢1部疑肇事逃逸車輛，卻發現駕駛人是位老先生，疑身體不適肇事不自覺，全案由警方調查處理中。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警二分局據報攔檢1部疑肇事逃逸車輛，卻發現駕駛人是位老先生，疑身體不適肇事不自覺，駕駛人警魂未定。（圖／記者林悅攝，下同）

員警下車包圍該車駕駛座，喝令駕駛人下車受檢，但駕駛人都不下車，警方不得已擊破車窗，開車門令駕駛人下車，此時員警看到駕駛人係1名7、80歲的老先生，只見他驚魂未定，似乎身體不適，頗為虛弱。警方初步調查，老先生疑開車因身體不適擦撞他車，但卻沒自覺到肇事而繼續行駛，遭人舉報才引發後續警網攔截情況。

▲台南市警二分局據報攔檢1部疑肇事逃逸車輛，卻發現駕駛人是位老先生，疑身體不適肇事不自覺，全案由警方調查處理中。（圖／記者林悅攝，下同）

警方攔車時，因車窗玻璃顏色很深，無法清楚看到駕駛人，而駕駛人因一時心慌，疑「嚇傻」忘了如何開門，才造成員警誤解駕駛人拒不下車受檢，幸好警方了解案情後，馬上安撫駕駛人情緒，並找椅子給駕駛人坐，除通知駕駛人家屬到場協助外，並詢問老先生是否要就醫，但老先生表示不用。全案目前由市警二分局調查處理中。

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