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內政部推城鄉風貌新美學　20年改造了8千處景觀

▲▼羅秉成主持25日行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲羅秉成主持25日行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者黃巈禾／台北報導

內政部25日於行政院院會報告「城鄉風貌20年成果與展望」，說明城鄉風貌政策推動20年來，在「去罐頭化、去水泥化及設計減量、生態工法」的訴求引導下，已對台灣8千處城鄉景觀帶來大幅的改變，未來將秉持「簡單自然、好使用、好維護、好管理」的原則，持續精進景觀設計的新技術與新內涵，為城鄉風貌的下個20年創造出新價值典範。

▲▼內政部25日報告「城鄉風貌20年成果與展望」 。（圖／行政院提供）

▲城鄉風貌新思維。（圖／行政院提供）

內政部表示，由於過去城鄉風貌改造多屬個別零星的建設計畫，難以發揮整體效益，經檢討過去執行機制後，提出「系統整合」、「擴大參與」、「專業對話」及「制度建立」等4面向的精進推動策略，並透過計畫競爭方式，鼓勵地方政府落實跨域合作，以及社區參與，提出永續城鄉的整體發展願景，推動水綠環境、公共開放空間、人文資產及特色街區等跨部門整合行動方案，並與在特地方產業連結，以充分發揮資源整合投資綜效。

▲▼內政部25日報告「城鄉風貌20年成果與展望」 。（圖／行政院提供）

▲4大面向策略提升生活品質。（圖／行政院提供）

內政部指出，過去20年來，營建署共協助地方政府執行城鄉景觀改造計畫8千餘件，例如宜蘭河與舊城再生、桃園林口線路廊活化、新竹步行城市、台南月津港水綠縫合、屏東殺蛇溪與萬年溪藍綠帶系統整合，烈嶼戰地文化保存與小鎮創生、連江縣閩東傳統聚落保存與活化等，讓城鄉重新蛻變後，真正達到生生不息，越變越美麗。

此外，內政部也加強景觀設計。內政部指出，面對全球氣候變遷挑戰，城市熱島、節能減碳、循環經濟及韌性城鄉發展的新趨勢，以及回應國人對生活環境品質的高度期待，未來在城鄉風貌改造推動上，將更積極與景觀專業界溝通對話，共同攜手合作，不斷精進景觀設計的新技術與新內涵，營造與環境共生、尊重人性尺度、具質感品味、充滿無限生機的城鄉景觀改造新價值典範。

▲▼內政部25日報告「城鄉風貌20年成果與展望」 。（圖／行政院提供）

▲城鄉風貌多元設計內涵。（圖／行政院提供）

內政部強調，城鄉風貌改造工程涉及文化、景觀、水利、都市規劃等跨領域專業的對話與整合，非單一部門可獨自成就，為喚醒縣市首長對於城鄉風貌改造的重視，並激勵縣市競爭、團隊合作、發揮創意，未來將每年邀請學者專家辦理計畫評選，選出年度景觀大獎，並與民間景觀團體合作舉辦頒獎典禮，以表彰城鄉風貌改造成果，透過政府與民間交流平台的搭建，藉此持續強化國內景觀專業設計的實力，讓各界看見城鄉風貌改造對國人生活品質提升的改造成果。

▲▼內政部25日報告「城鄉風貌20年成果與展望」 。（圖／行政院提供）

▲5大年度重點工作 。（圖／行政院提供）

▼內政部20年改造城鄉風貌。（圖／內政部提供）

▲▼內政部20年改造城鄉風貌。（圖／內政部提供）

▲▼內政部20年改造城鄉風貌。（圖／內政部提供）

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內政部城鄉改造生活品質

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