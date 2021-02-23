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小明因疫情不符183天規定　內政部：管制入境期間不納入計算

▲▼陸籍子女因疫情不符183天規定，內政部表示，管制入境期間不納入計算。（圖／內政部提供）

▲陸籍子女因疫情不符183天規定，內政部表示，管制入境期間不納入計算。（圖／內政部提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

陸籍子女「小明」雖已回台，但先前疫情因素無法返台，未能符合法定每年須在台居住逾183天的規定，影響下次申請居留和定居的時程。對此，內政部23日公告彈性處理原則，在管制入境的期間將不納入計算，管制前、後在台停（居）留期間視為連續不中斷。

中央流行疫情指揮中心於疫情期間管制部分外籍人士入境。其中，已許可在台長期探親或專案長期居留的陸籍子女，自去年7月16日起始分批開放入境，但這些人士因疫情因素無法返台居住連續一定期間，導致無法符合在台停（居）留連續2年或4年，且每年合法居住逾183天的要求，恐將延後申請專案長期居留或定居之時程。

▲▼陸籍子女因疫情不符183天規定，內政部表示，管制入境期間不納入計算。（圖／內政部提供）

對此，內政部表示，為保障相關人士在台居住及身分權益，內政部於去年12月即邀集大陸委員會等相關機關共同研商，並於23日公告處理原則，管制入境期間不納入在台停（居）留及居住期間計算，管制前、後在台停（居）留期間視為連續不中斷，但扣除管制入境期間，管制前、後在台居住期間加總，每年仍須在台居住逾183天。

例如，某甲為就讀大學的陸籍子女，於108年1月1日經許可在台專案長期居留，依規定須連續居留2年且每年居住逾183天，即可申請定居。某甲於108年在台居住超過183天，但其於去年1月20日回大陸過年，指揮中心自同年1月26日開始邊境管制，直到8月24日始開放陸籍大學生入境，期間均無法返台居住，致連續居住期間中斷，依規定須重新連續居住2年，方可提出定居申請。如依內政部新公告的彈性處理原則，自今（110）年1月1日入境，等到7月30日，住滿1年（365天）且實際在台居住超過183天，即可提出定居申請。

內政部指出，有關居住期間計算之彈性處理原則已於23日公告施行，當事人如尚未符合連續一定期間每年在台居住逾183天要件，得於入境並符合停（居）留及居住期間要件後，向移民署提出申請，民眾如有疑義可洽所在地移民署各服務站諮詢。

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