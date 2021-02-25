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漫威迷為之瘋狂！發億金庫顏值再升級　多款漫威英雄任你挑

▲發億金庫推出新款漫威英雄版造型，吸睛的外觀加上實用功能，成為漫威迷們最新討論的焦點。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者陳珊珊／採訪報導

超大型鋼鐵人模型就出現在家裡，一旁還有多款電影英雄公仔超級吸睛！各個價值不斐，這些都是漫威收藏家阿彭師傅的寶貝。

漫威收藏家阿彭師傅分享，「我覺得鋼鐵人很帥、很有正義感，一開始買了一顆成品的頭，接著就想要收藏身體，不過當時市面上買不到鋼鐵人盔甲，後來我發現國外有人會自己做盔甲，於是我就開始找資料，慢慢剪裁一片片的泡棉，用黏的完成這身盔甲，現在有時候會穿出去參加公益活動。中間這套則是復仇者聯盟1的盔甲，這一套比較特別，因為它是漫威授權的」。

▲▼ 5464996 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼發億金庫推出多款漫威英雄版造型，受到漫威迷關注。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ 5464996 。（圖／記者陳家豪攝）

英雄電影熱潮一波波，擄獲了許多漫威迷的心，發億金庫近期推出新款保險箱，特別結合經典英雄系列，引起漫威迷的大大關注，也讓漫威收藏家阿彭師傅為之瘋狂！

漫威收藏家阿彭師傅說：「我覺得它出太慢了，因為只要是漫威迷都會很喜歡這造型，而且金庫可以融入在玩具收藏的空間裡，像個裝飾品，不會很突兀，不像之前都把金庫藏在角落」。

▲▼ 5464996 。（圖／記者陳家豪攝）

▲漫威收藏家阿彭師傅。（圖／記者陳家豪攝）

漫威收藏家阿彭師傅補充分享，「剛好這個金庫我老婆可以放她喜歡的東西，外觀則是我很喜歡的鋼鐵人，所以我們兩個可以一起使用。發億金庫有指紋辨識的功能，我們就不需要按密碼或使用鑰匙，只要用手按一下，就能透過指紋簡單且快速地開啟金庫，我覺得很方便」。

▲▼ 5464996 。（圖／記者陳家豪攝）

▲發億金庫台北店經理Alan。（圖／記者陳家豪攝）

發億金庫台北店經理Alan表示，「發億金庫成立超過40年了！金庫上的所有零件，我們都有提供永久的保修服務，不會發生金庫孤兒的狀況。我們的金庫是採用新的防火材質，金庫本身和門板都有做加厚處理，且通過了60分鐘的瑞典防火測試，另外以新型態的熱感應電子鎖取代傳統金庫的實體按鈕，也減去許多橡膠老化延伸的問題，在安全與實用上大大升級」。

▲▼ 5464996 。（圖／記者陳家豪攝）

▲擁有「高顏值」的金庫，讓家裡空間美感瞬間翻倍。（圖／記者陳家豪攝）

金庫「顏值」再度升級，不論放在家中客廳或書房，都讓空間美感瞬間翻倍！金庫的多元造型與高端進階功能，顛覆了民眾的想像，發億金庫全新漫威英雄版造型，也成了漫威迷們不可錯過的經典收藏。

►更多發億金庫保險箱看這裡 https://www.renpu.com.tw/

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