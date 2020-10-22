智慧科技上身！家用金庫顏值再進化　可簡約可奢華為生活美感加分

▲家用金庫顏值不斷進化，不但具備實用功能，也擁有美型外觀，能為裝潢風格再加分。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

外觀看起來平整俐落，又沒有任何數字鈕或鑰匙孔，看起來就像是一台冰箱，但其實這是採用最新熱感應的智慧型保險箱。「前面有一層玻璃，它是採用光遮斷的技術，基本上你只要摸一下，它就會觸發！」金庫達人辜冠寧親自示範，只花3秒鐘，就能把金庫打開！



▲新一代智慧型保險箱採用熱感應電子鎖。（圖／記者吳杰澄攝，以下同）

許多人已經把金庫當成民生必須品，因而「快速開啟」成為一大訴求；辜冠寧指出，電子密碼鎖金庫一路從早期的實體按鈕，進階到現在的熱感應、指紋辨識，甚至還有特殊的觸感式，都可以為使用者帶來更多便利性。



▲新型指紋鎖，為使用者帶來更多便利性。

顛覆傳統粗獷笨重的印象，家用金庫的顏值也不斷進化，不但具備實用功能，更擁有美型外觀，能為裝潢風格再加分，辜冠寧表示，「現在金庫的趨勢已經慢慢在改變，很多人喜歡這種有設計感的白大理石，我們設計的元素裡面有不同系列，有些有皮革的加入，會給金庫帶來更多的溫暖，也有比較浮誇的巴洛克風格，用24K金箔所製造的，也有配合施華洛世奇的水鑽。」



▲金庫達人辜冠寧認為家用金庫顏值不斷進化，能為裝潢風格再加分。

外型精美的金庫，成為質感家具之一，但是大小、材質種類多元，價位也從千元到8、90萬不等，專家建議除了依個人預算挑選喜愛的設計風格，還得考量國際認證和售後服務，才能確保安全性不打折。



▲認明國際認證，才能確保安全性不打折。

金庫達人辜冠寧補充說道，金庫基本使用壽命約為10年、20年，所以找一家有信譽的廠商，就不用擔心後續維修問題；另外，許多新一代家用金庫，雖然越變越美、越輕巧，但大多是採用雙層鋼板，中間有防火材質，遇到宵小破壞，能夠抵擋更長的時間，所以事實上只要挑一個有合格認證的，包括歐盟的防火測試、瑞典SP的防火測試，或者亞洲日本的JIS工業標準，才對客人有保障。



▲▼從時尚簡約風到低調奢華感，金庫已經成為點亮居家空間重要的一環。





從時尚簡約風到低調奢華感，金庫已經不再只是單純存放物品的保管箱，如今也是點亮居家空間重要的一環。

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