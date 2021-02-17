警所變金庫　台南善化慶安宮過年「寄金」600萬元保安全

▲台南市善化慶安宮，過年香油錢、安太歲和光明燈等收入，就高達近6百萬元，將現金寄放派出所內的「代保管置物櫃」，初六才請警方護鈔把現金存入銀行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化慶安宮過年期間湧進大批香客，光是除夕至初五的香油錢、安太歲和光明燈等收入，就高達近6百萬元，廟方擔心現金太多有危險，初一至初五每天晚上都請轄區善化派出所警員護鈔，將現金存入派出所內的「代保管置物櫃」，初六上班日才請警方護鈔並通知銀行派專員，把現金存入銀行。

善化慶安宮總幹事魏素珍說，今年過年假期較短，雖然「疫情」緊繃，但似乎未影響香客走春拜拜，加上好天氣，初一早上就湧入香客人潮，今年的香油錢、安太歲、光明燈及財神燈等收入，與去年相較差不多，並未因「疫情」關係減少，另外太歲燈減少許多，而財神燈卻倍數成長。

過年期間金融機構休息，只好把派出所「代保管置物櫃」暫時挪為「金庫」，提供廟方存放「寄金」，17日上午警方和廟方常務監查洪獻章、財務組長胡玉真等2人逐一清點香火錢。

善化慶安宮管理委員會主任委員張志勝表示，特別感謝警方的幫忙，在春節期間加強執行「存提領鉅額現金警方派員護鈔」之便民服務措施，今年投注的香油錢與去年差不多，還好多虧了警方的護送及寄金，並稱讚這是最「大心」便民的服務。

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