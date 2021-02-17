　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

警所變金庫　台南善化慶安宮過年「寄金」600萬元保安全

▲台南市善化慶安宮，過年香油錢、安太歲和光明燈等收入，就高達近6百萬元，將現金寄放派出所內的「代保管置物櫃」，初六才請警方護鈔把現金存入銀行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化慶安宮，過年香油錢、安太歲和光明燈等收入，就高達近6百萬元，將現金寄放派出所內的「代保管置物櫃」，初六才請警方護鈔把現金存入銀行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化慶安宮過年期間湧進大批香客，光是除夕至初五的香油錢、安太歲和光明燈等收入，就高達近6百萬元，廟方擔心現金太多有危險，初一至初五每天晚上都請轄區善化派出所警員護鈔，將現金存入派出所內的「代保管置物櫃」，初六上班日才請警方護鈔並通知銀行派專員，把現金存入銀行。

▲台南市善化慶安宮，過年香油錢、安太歲和光明燈等收入，就高達近6百萬元，將現金寄放派出所內的「代保管置物櫃」，初六才請警方護鈔把現金存入銀行。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市善化慶安宮，過年香油錢、安太歲和光明燈等收入，就高達近6百萬元，將現金寄放派出所內的「代保管置物櫃」，初六才請警方護鈔把現金存入銀行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化慶安宮總幹事魏素珍說，今年過年假期較短，雖然「疫情」緊繃，但似乎未影響香客走春拜拜，加上好天氣，初一早上就湧入香客人潮，今年的香油錢、安太歲、光明燈及財神燈等收入，與去年相較差不多，並未因「疫情」關係減少，另外太歲燈減少許多，而財神燈卻倍數成長。

▲台南市善化慶安宮，過年香油錢、安太歲和光明燈等收入，就高達近6百萬元，將現金寄放派出所內的「代保管置物櫃」，初六才請警方護鈔把現金存入銀行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

過年期間金融機構休息，只好把派出所「代保管置物櫃」暫時挪為「金庫」，提供廟方存放「寄金」，17日上午警方和廟方常務監查洪獻章、財務組長胡玉真等2人逐一清點香火錢。

▲台南市善化慶安宮，過年香油錢、安太歲和光明燈等收入，就高達近6百萬元，將現金寄放派出所內的「代保管置物櫃」，初六才請警方護鈔把現金存入銀行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化慶安宮管理委員會主任委員張志勝表示，特別感謝警方的幫忙，在春節期間加強執行「存提領鉅額現金警方派員護鈔」之便民服務措施，今年投注的香油錢與去年差不多，還好多虧了警方的護送及寄金，並稱讚這是最「大心」便民的服務。

一次網羅所有明星商品
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
開工第一天小確幸　LINE貼圖15款免費下載
最重恐罰500萬！愛莉莎莎「YouTube退訂人數驚呆」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

警所變金庫　台南善化慶安宮過年「寄金」600萬元保安全

后里納骨塔道路窄無處停車　楊瓊瓔：爭取7米路「停車場施工中」

桃園粗心車主機車鑰匙未拔被竊　警網聯手2小時緝獲

萬人朝聖！屏東總圖書館初五營運人潮破萬　「跨館借還」上路

台南巡守大隊長贈「勤務包」放隨身防疫品　強化員警執勤防疫安全　

台南男外出打拚盤纏用盡　東警供車資助返鄉…讓他落下男兒淚

雲林古坑民宅氣爆竄濃煙　一樓樓梯口驚見焦屍

白燈籠高掛「奠」原因曝！全台10大鬼屋員林醫院　地留紙錢燒痕

美女檢察官國畫高手！楊翊云善繪國畫　辦案心細押7盜

只為看見受保護對象正向轉變　家防中心陳玲容獲「紫絲帶獎」

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

警所變金庫　台南善化慶安宮過年「寄金」600萬元保安全

后里納骨塔道路窄無處停車　楊瓊瓔：爭取7米路「停車場施工中」

桃園粗心車主機車鑰匙未拔被竊　警網聯手2小時緝獲

萬人朝聖！屏東總圖書館初五營運人潮破萬　「跨館借還」上路

台南巡守大隊長贈「勤務包」放隨身防疫品　強化員警執勤防疫安全　

台南男外出打拚盤纏用盡　東警供車資助返鄉…讓他落下男兒淚

雲林古坑民宅氣爆竄濃煙　一樓樓梯口驚見焦屍

白燈籠高掛「奠」原因曝！全台10大鬼屋員林醫院　地留紙錢燒痕

美女檢察官國畫高手！楊翊云善繪國畫　辦案心細押7盜

只為看見受保護對象正向轉變　家防中心陳玲容獲「紫絲帶獎」

花蓮街頭依偎…照片PO網「婁峻碩怎都不笑？」焦凡凡揭2人真實互動

南投皮卡車墜谷！小女兒顱內出血媽喊胸痛　全家走訪溫泉秘境

就是管不住嘴？這些「超毒減肥語錄」讓人瞬間沒食慾

快訊／北市林森北路棉被店火警！濃煙狂竄　一家7口倉皇逃出

「房子會越換越大嗎？」網友秒搖頭　曝更想要1條件：地點定漲幅

失意女摩鐵輕生反被告縱火　她秀「採買關鍵」獲無罪

楊穎超／只有少數人能打疫苗　台灣有「疫苗護照」的對策嗎？

疫情衝擊迪士尼！　主題樂園最新一季營收「虧損733億」

臭豆腐一咬秒爆汁！彰化超人氣餐車 必搭酸菜豬血湯＋胡椒粉

獨家專訪／從睡卡車到買1.5億豪宅！Tones And I爆「得獎」秘辛

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

行車糾紛演變打人毀車警逮3人

帥氣新機車首駕「顧路」熱心女警追問：沒油？

雲林古坑民宅氣爆　樓梯口發現焦屍

白燈籠高掛奠！10大鬼屋員林醫院　地留紙錢燒痕

美女檢察官國畫高手！辦案心細押7盜

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

福斯新車款送第五年延長保固

「泡麵土地公」變垃圾山！上萬紙碗堆滿地

冠軍茶農：盼桃園邱市長上任後重視茶文化　

高市家防中心陳玲容獲「紫絲帶獎」

新北探訪三安、卯澳農再社區

台南養生館暗藏春色6人送辦

台南男外出打拚盤纏用盡　東警供車資助返鄉

萬人朝聖！屏東總圖書館初五營運人潮破萬

更多熱門

相關新聞

流當車老闆開工遇死劫！妻：他只是出門工作

流當車老闆開工遇死劫！妻：他只是出門工作

台南市安平區永華路二段昨（16日）發生街頭命案，據了解從事流當車買賣的31歲王姓男子疑為了躲避警察查緝性愛毒趴，逃逸途中卻遇上仇家，當街遭對方追殺，最終不幸身亡。警方目前循線拘提1名犯嫌，另2名戒護就醫，並全力追緝2名在逃犯嫌。不過，王妻今（17日）上午現身台南殯儀館表示，只知道丈夫出門是為了工作，不清楚性愛毒趴一事。

2男大生旅遊慘捲凶殺案！被逼「3貼1.5km」嚇壞跳車

2男大生旅遊慘捲凶殺案！被逼「3貼1.5km」嚇壞跳車

台南新市機車擦撞2騎士掉大排！跌4米深邊坡

台南新市機車擦撞2騎士掉大排！跌4米深邊坡

台南巡守大隊長贈「勤務包」

台南巡守大隊長贈「勤務包」

台南男外出打拚盤纏用盡　東警供車資助返鄉

台南男外出打拚盤纏用盡　東警供車資助返鄉

關鍵字：

警所金庫台南善化慶安宮

讀者迴響

熱門新聞

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

家庭主婦→年收7億CEO「霸氣休了老公」！

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面