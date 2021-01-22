43秒畫面曝光！　洛杉磯又驚見「鋼鐵人」空中飛行

記者張方瑀／綜合報導

美國出現多起「鋼鐵人」飛上空的事件，有飛行員在加州進行訓練時，在3000英呎（約914公尺）的高空上目擊一名揹著噴氣背包的神秘人物，並立刻拿起手機錄影，再轉交給美國聯邦航空總署進行調查。

▲又見「鋼鐵人」飛越914m高空。（圖／翻攝自IG／slingpilotacademy）



《福斯新聞》曾在2020年12月報導指出，加州飛行教官福格爾曼（Brandy Fogelman），帶著學員到蘭喬帕第斯（Rancho Palos Verdes）外海進行訓練時，突然發現約在3000英呎的高空上有個不明物體在快速飛行，仔細一看竟是一名揹著噴氣背包的神秘人物。

福格爾曼立刻用手機將畫面錄下來，「我從未見過這樣的事情，你能夠清楚看到雙臂跟腿。」隨後他也將43秒的影片交給美國聯邦航空總署（FAA）進行調查。

2020年10月中旬，就已經出現「鋼鐵人」的目擊情報，當時一架飛往洛杉磯的華航班機通報塔台表示，他們在6000英呎（約1830公尺）的高空看見有人穿著噴射背包飛過；美國航空8月時也曾向洛杉磯國際機場塔台通報，一名乘噴射背包的人通過僅距離飛機左翼300碼的位置。

美國聯邦航空局將噴射背包視為「超輕型飛機」，禁止在城市內任何擁擠區域的上空飛行，尤其洛杉磯上空又是全美最繁忙的空域之一，若民眾違反法規，可能會面臨最高2萬7500美元的罰款（約新台幣79萬元）。