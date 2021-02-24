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美駐聯合國大使承諾助台抗中　外交部：反映美對台支持立場

▲▼湯瑪斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）。（圖／美聯社）

▲美國新任駐聯合國大使湯瑪斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）。（圖／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國聯邦參議院於美東2月23日表決通過美國駐聯合國常任代表湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）任命案。她在聽證會期間主張美國須提供台灣抵抗中國所需安全協助，也承諾未來會致力在聯合國反制北京。對此，外交部回應，葛林斐德對台友好言論，反映美國對我國一貫堅定支持的立場。

外交部發言人歐江安受訪表示，葛林斐德大使在1月27日出席參議院舉行的任命聽證會中應詢指出，台灣是區域強健的民主政體之一，美國需要支持台灣，並提供台灣抵抗中國所需的安全協助，「常代的對台友好言論，反映美國對我國一貫堅定支持的立場」。

歐江安說，未來我國政府將在目前堅實良好的合作基礎上，與拜登政府團隊攜手合作，捍衛民主、自由、人權等共享價值，持續為世界的和平與發展積極做出貢獻。

湯瑪斯-葛林斐德現年68歲，擁有35年外交資歷，曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國務院非洲事務助卿。葛林斐德在去年11月23日獲得美國總統拜登（Joe Biden）欽點，出任美國駐聯大使，是拜登首批國安外交內閣成員提名人之一。

在聽證會期間，湯瑪斯-葛林斐德把中國定位為美國「戰略競爭者」（strategic competitor），直指北京對美國安全、繁榮與價值構成挑戰，還批評中國嚴重侵犯人權，且具備與美國民主價值相牴觸的威權野心。

湯瑪斯-葛林斐德當時談到台灣時表示，台灣是區域最強健民主政體之一，美國需要支持台灣並提供抵抗中國所需安全協助。

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