台灣危險了！美威懾力大減　解放軍透露：習近平擬2年內完成武統

▲消息稱,習近平認為中國解放軍有能力在1、2年內武統台灣。(組圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國研究中國軍事與安全政策的學者表示,由於中方不斷增強其軍事能力,並持續對台灣採取孤立政策,因此要阻止中國入侵台灣已變得越來越複雜而不明朗;現在台灣所面臨的最大威脅是,中國國家主席習近平認為,北京有能力在1、2年的時間內,發動軍事行動來武統台灣,而西方學者則認為,中國在5年內能達成上述目標。

據美國國會媒體《Roll Call》報導,在2月18日審查美國威懾政策,以防止中國對台灣發動攻擊的美中經濟與安全審查委員會上,史丹佛大學專門研究中國軍事政策的學者梅慧琳(Oriana Skylar Mastro)直言,如今美國在兩岸間的軍事威懾力可說是自韓戰以來最弱的時刻。

