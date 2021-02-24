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台灣危險了！美威懾力大減　解放軍透露：習近平擬2年內完成武統

▲▼習近平、中國解放軍。（組圖／達志影像／美聯社）

▲消息稱，習近平認為中國解放軍有能力在1、2年內武統台灣。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國研究中國軍事與安全政策的學者表示，由於中方不斷增強其軍事能力，並持續對台灣採取孤立政策，因此要阻止中國入侵台灣已變得越來越複雜而不明朗；現在台灣所面臨的最大威脅是，中國國家主席習近平認為，北京有能力在1、2年的時間內，發動軍事行動來武統台灣，而西方學者則認為，中國在5年內能達成上述目標。

據美國國會媒體《Roll Call》報導，在2月18日審查美國威懾政策，以防止中國對台灣發動攻擊的美中經濟與安全審查委員會上，史丹佛大學專門研究中國軍事政策的學者梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）直言，如今美國在兩岸間的軍事威懾力可說是自韓戰以來最弱的時刻。

她指出，美國未能建立一個強而有力的聯盟，來對抗中國對周邊地區的侵略活動，並壓制習近平的個人野心，導致北京動武的好處愈來愈多。過去人們都認為，台灣若宣布獨立，將會是兩岸最有可能激發軍事衝突的時機，不過梅慧琳認為，台灣現在最大的威脅來自於北京將「不顧美國或台灣政府作何決策」，他們都會發動軍事行動，來迫使兩岸「統一」。

她也爆料，即使西方學者都認為，中國至少需要5年的時間才能武統台灣，但中國軍方領導人透露，習近平認為，中國軍方有能力在1、2年間完成這個目標。

▲▼史丹佛大學學者梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）。（圖／翻攝自梅慧琳個人官網）

▲梅慧琳是斯坦福大學弗里曼斯波利國際問題研究院的研究員，主要研究中國軍事與安全政策等議題。（圖／翻攝自梅慧琳個人官網）

不過，梅慧琳也給出了一線希望指出，中國只有在準備好了之後才會採取行動，因此習近平並不會貿然行動，反之他正在等待時機，並時時監測台灣與美國的行動，才決定是否要將對台政策上升至戰爭等級，而這也是北京政府正盡量避免發生的局面。

梅慧琳與坦普爾曼（Kharis Templeman）等學者討論後一致認為，拜登政府可以透過加強與台灣的雙邊貿易談判、將台灣納入多邊貿易協定等行為，協助台灣與國際接軌，讓中國知道，若是侵略台灣將惹怒美國與其他盟國，進而真正地達到威懾作用。

►研究中國60年　孔傑榮：習近平「獨裁統治」將成為過去
►經濟學人：美前官員主張以經濟嚇阻中國對台動武

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台灣危險了！美威懾力大減　解放軍：習近平擬2年內完成武統

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