跨黨派立委推《氣候變遷行動法》　蔡其昌盼邁向2050淨零碳排

▲民進黨立委洪申翰召開「2050淨零碳排，立即行動」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委洪申翰去年曾提出《氣候變遷法》草案，內容包括將2050年淨零碳排的目標入法，以及行政院成立氣候會報指揮調度氣候政策等。對此，洪申翰與立法院聯合國永續發展目標策進會24日召開記者會，宣示開啟「氣候變遷行動」的第一步，接下來將督促政府積極行動、協助產業創新行動和公民參與共同行動，一起邁向永續發展。

洪申翰與立法院聯合國永續發展目標策進會24日共同召開「2050淨零碳排，立即行動」記者會，由立法院副院長蔡其昌主持，與會者包括民進黨立委蘇巧慧、吳思瑤、李昆澤、沈發惠、林楚茵、洪申翰、范雲、莊競程、劉世芳、賴品妤、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委邱顯智等人。

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）



洪申翰表示，台灣已經面對到一些無法閃避的氣候風險，這個風險分為兩個層次，第一個層次是「氣候環境」，第二個層次則是「產業經營」。

洪申翰指出，去年是全球氣候目標大躍進的一年，國際產業的領頭羊歐盟訂定碳關稅政策；日本、韓國分別宣布2050碳中和國家戰略；美國拜登總統在競選時就提出2050淨零碳排，上任後更宣示重回巴黎協議。

洪申翰說明，去年已經有上百個國際品牌提出「2050碳中和承諾」，並且擴及供應鏈，這意味著倘若企業沒能達成碳中和，未來恐進不了品牌供應鏈。

洪申翰強調，面對「氣候環境」及「產業經營」兩層次的氣候風險，對台灣來說會是機會或是危機，就端看台灣看待這波趨勢的視角，過去不少產業確實認為減碳會增加成本影響競爭力、環境和經濟是二元對立，但接下來恐怕會相反，因為減碳不足才會影響產品、貿易競爭力。

洪申翰說，台灣的氣候目標還停留在2050年回到2005排放量的一半，遠遠不及國際趨勢，應拉升目標為2050淨零碳排。

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）



林楚茵指出，過去大家常常認為，產業和環境保護是對立的兩面，但事實上環境保護和產業是可以相互合作，現在也看到有越來越多企業致力於環境永續發展，包括金管會在去年8月已經就此議題提出「綠色金融2.0」，就授信、投資、人才培育與審慎監理等面向，鼓勵綠能產業發展。

林楚茵也說，希望財政部能有所改進，提供相關環保措施的退稅配套政策，關於氣候暖化以及溫室氣體減量議題，也希望可以透過監督財政部以及金管會合作，著手讓台灣一同加入降低碳排、減少氣候暖化的綠能隊。

蔡其昌表示，氣候變遷是需要跨黨派關心的議題，過去大家把環保和經濟發展做二元論述，但2050淨零碳排是很重要的議題，台灣以貿易為導向，若相關部會不及早因應，很多國家都已經宣示碳關稅，未來對我國會有很大衝擊，未來立院永續會將持續推動關心此議題。

事實上，《氣候變遷法》是由多個關心氣候變遷的民間團體共同草擬，並且獲得跨黨派39位立委的支持，已在去年底送進立法院，成為台灣第一部全面性的氣候變遷行動法案。草案中提出「2050溫室氣體淨零排放」目標，回應國際對台灣零碳期程的期待，跟上歐、亞、美國的新氣候目標，展現台灣氣候行動對國際的貢獻。

針對減量所需要的政策工具，《氣候變遷法》除了沿用現行《溫室氣體減量及管理法》的條文，也加上碳定價機制，並要求排放源於每年進行排放量盤查時，應提出氣候變遷行動計畫。洪申翰強調，台灣政府應要成為台灣社會與產業面對氣候風險的「碳中和靠山」。

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