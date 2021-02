一針見效！新冠患者接種疫苗反應佳　美研究：打1劑即有足夠防護力

▲NIH研究指出,曾感染新冠的患者或許只要施打一劑疫苗就足以對抗新冠病毒。(組圖/Pixabay、翻攝自推特/@NIHDirector)

記者葉睿涵/編譯

美國國家衛生院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)在23日發布文章指出,儘管需要更多的研究來證明他的論點,但NIH的研究結果顯示,對於曾感染新冠肺炎的患者而言,接種單劑新冠疫苗就可以產生足夠的抗體來對抗新冠病毒。不過柯林斯也強調,他絕不建議政府修正目前對於新冠疫苗的建議。

據CNN報導,NIH最近的一項研究結果顯示,在109名接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)新冠疫苗的人士中,41名在接種前就已對新冠病毒抗體呈陽性反應的人,在接種第一劑疫苗後,產生的免疫反應比不曾感染新冠肺炎的人來得更好。

Those who’ve recovered from #COVID19 should still get #vaccinated. But do they need one shot or two? A new @IcahnMountSinai study offers some insight. #NIH https://t.co/uZX4uKW44d