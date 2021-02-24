揭露伍茲童年！2歲獲譽天才兒童　領先12桿成「最年輕大師賽冠軍」

▲美國知名高爾夫球星老虎伍茲（Tiger Woods）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國高球球星老虎伍茲（Tiger Woods）於24日發生嚴重車禍，緊急送往加州洛杉磯當地醫院治療中，所幸伍茲車禍後生命無憂，但傷勢不輕，目前還不確定具體的康復狀況。伍茲的職業成就極高，《ETtoday新聞雲》以下整理出他在童年時期與小白球之間的緣分。

Tiger Woods Childhood Story Plus Untold Biography Facts https://t.co/toc2x6FctI pic.twitter.com/i4dHiZ7pTS — Childhood Biography (@childhoodbio) August 13, 2018

伍茲是一名美國籍混血兒，他的母親是泰國移民，父親艾爾（Earl Woods）則是非裔越戰老兵。自小在加州洛杉磯長大的伍茲，受父親啟蒙，經常在洛斯阿拉米托斯的海軍高爾夫球場打球，也讓2歲就會打高爾夫球的他有了「天才兒童」的美譽。

1978年，伍茲登上電視，在《邁克·道格拉斯秀》節目中，與喜劇演員霍普（Bob Hope）切磋球藝，也是這一年，年僅3歲的伍茲打出了9洞48桿的佳績，嶄露頭角。2年後，伍茲躍上《高爾夫文摘》。1984年，伍茲初出茅廬，參加9-10歲少年組世界冠軍賽即一舉奪冠，之後他接連拿下6次少年組世界冠軍。

Educators, Tiger Woods provides us a basic instruction in learning. Skills learned early in life, remain come what may. And when opportunity and game rules are equally applied, the talented move to the head of the class. pic.twitter.com/5VrjXr1tiK — Christopher N Hunte (@DrhunteN) April 15, 2019

11歲的這一年，伍茲展現出比同齡人水準更高的高爾夫球技，也在多位教練的指導下，打敗了父親。此後，艾爾的高爾夫球技再也勝不了兒子。進入中學後，伍茲在教練克洛斯比（Don Crosby）的帶領下四處征戰，為自己和學校贏得了不少獎牌和桂冠，以至於他從高中畢業時，被高爾夫球界視為「最有可能成功的人」。

伍茲在18歲成為了美國最年輕的業餘賽冠軍，並在之後的3年拿下3連冠。1996年8月，他開始參加職業賽，並在1997年以低於標準桿18桿的杆數勇奪美國大師賽冠軍，領先第二名12桿。這是大師賽歷史上最大的獲勝杆數差，也讓21歲的伍成為最年輕的大師賽冠軍。同年，伍茲首度登上世界排名第一的寶座，並在位超過650週，也同時創下高球史上紀錄。

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