揭露伍茲童年！2歲獲譽天才兒童　領先12桿成「最年輕大師賽冠軍」

記者葉睿涵/綜合報導

美國高球球星老虎伍茲(Tiger Woods)於24日發生嚴重車禍,緊急送往加州洛杉磯當地醫院治療中,所幸伍茲車禍後生命無憂,但傷勢不輕,目前還不確定具體的康復狀況。伍茲的職業成就極高,《ETtoday新聞雲》以下整理出他在童年時期與小白球之間的緣分。

伍茲是一名美國籍混血兒,他的母親是泰國移民,父親艾爾(Earl Woods)則是非裔越戰老兵。自小在加州洛杉磯長大的伍茲,受父親啟蒙,經常在洛斯阿拉米托斯的海軍高爾夫球場打球,也讓2歲就會打高爾夫球的他有了「天才兒童」的美譽。

1978年,伍茲登上電視,在《邁克·道格拉斯秀》節目中,與喜劇演員霍普(Bob Hope)切磋球藝,也是這一年,年僅3歲的伍茲打出了9洞48桿的佳績,嶄露頭角。2年後,伍茲躍上《高爾夫文摘》。1984年,伍茲初出茅廬,參加9-10歲少年組世界冠軍賽即一舉奪冠,之後他接連拿下6次少年組世界冠軍。

