抓到了！焦糖、陳菊高鐵巧遇「脫口罩」　藍營正妹酸：阿中罰嗎？

▲焦糖哥哥與監察院長陳菊在高鐵站巧遇，但卻被抓包兩人違反防疫規範，都沒有戴口罩。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

藝人焦糖哥哥陳嘉行23日在臉書開心PO文，與監察院長陳菊在高鐵站內巧遇合影留念。不過，有眼尖的網友卻發現，焦糖哥哥並沒有佩戴口罩，而陳菊則是把口罩拿在手上，似乎違反防疫規範；對此，國民黨發言人洪于茜在臉書狠酸「防疫破口」，更點名衛福部長陳時中應該不敢開罰吧。

焦糖哥哥PO文表示，下課後在座位上吃冰、看lol，結果忽然聽到有人呼喚，抬頭一看發現是陳菊，雙方彼此寒暄了一番，一起合照讓他相當開心「高雄這麼大，我們也能巧遇，實在太有緣分了」。

洪于茜看到PO文後表示，「咦？看到一張合照，會不會成為防疫破口？」陳菊現在貴為監察院長，堂堂一個衛福部長陳時中應該不敢罰吧？

洪于茜根據照片的地點分析，看來是在高鐵站，且早在去年12月1日台灣高鐵就配合中央流行疫情指揮中心，規定旅客進入高鐵車站，舉凡車站大廳、售票處等非付費區，都必須全程配戴口罩，僅飲食期間可以短暫拿下，但自2月1日起調整，除了喝水、服藥、哺乳等生理需求的飲食外，其餘皆全面禁止。

對於焦糖哥哥似乎違反防疫規範的行為，洪于茜直言，拍追星照、跟粉絲合影不知道是不是歸在阿中部長之前逗趣示範的「人性防疫」；可是，不管是陳菊還是焦糖哥哥，都是一個頗有影響力的意見領袖（KOL），至少應該要注意一下為防疫以身作則，口罩戴好，社交距離站好好，才不會不小心變成covidiot（防疫豬隊友），畢竟配合政府的防疫政策，也是每個人可以為防疫人員減輕壓力盡的微薄之力。

洪于茜也提醒大眾，搭乘高鐵、台鐵、捷運、客運的大眾運輸工具將要求乘客一律戴口罩，勸導不聽最高重罰新台幣1萬5千元。