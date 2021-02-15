1450橫行　國民黨美女發言人：民眾成資訊戰中的弱勢

▲國民黨發言人洪于茜。（圖／取自國民黨發言人臉書）

記者徐政璿／台北報導

近年因網路發達，政策的宣傳也從街頭走上社群軟體，但假訊息的防堵也因此成為另一項議題。年僅26歲的國民黨美女發言人洪于茜就分析，現在因為網路上的幾張圖卡，民眾看待事情的觀點就會被影響，民眾在資源不對等下，注定成為資訊戰中的弱勢。

洪于茜表示，農曆年節到來，她思考過去這一年來整體社會的起伏，社會進入快速接收資訊的時代已經有一段時日，年齡也非使用科技產品的絕對限制，民眾對於Line、臉書、Youtube等基本功能大致嫻熟。

對於網路資源的掌控，洪于茜表示，包括人力、設備、資金等因素，決定了誰是資訊的主宰者，民眾在資源不對等的情況下，注定成為資訊戰中的弱勢，我們過去所認為的言論自由，更成為掌權者在輿論場中設定的棋子。

洪于茜舉例，去年11月，行政院發言人丁怡銘公然誣陷業者使用萊牛，行政院為了護航萊豬政策，不惜祭出大量網軍攻勢，全力欺壓民意，最後行政院網軍也遭到起底，但丁怡銘的道歉無法化解民眾的質疑，行政機關的發言人將黨務當成政務處理的爭議，更是難以平息。

此外，洪于茜也說，部桃疫情爆發後，前衛生署長楊志良、前衛生局長邱淑媞就專業背景提出防疫建議，卻成為網軍強烈攻擊的對象，網路的霸凌現象，更讓醫護人員不敢將實際訴求說出，一邊抗疫，另一邊還要面對社會歧視的風險，容不下異見的氛圍，使得政策不具檢討改善空間，更看不見醫護實際需求。

洪于茜感嘆，在民進黨執政下，綠營網軍製圖塑造「挺醫護」形象，大部分卻流於口號式的支持，實際履行的承諾屈指可數，更離譜的是，民眾對政府的防疫作為，只能稱讚不能質疑，一有意見反應就會被解釋為政治操作、防疫破口。

對於未來網路發展，洪于茜說，如何使用網路工具傳遞訊息，影響了社會認知的建構，資訊的不對稱性難以消失，執政者在掌握網路工具時，更應該保有良知，避免喪失對於不同觀點的包容性。