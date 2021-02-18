影／買陸製疫苗？苗博雅：理性在野黨不該成強迫推銷員

新聞節目中心／綜合報導

陸製疫苗買不買，近期備受討論。國民黨台北市議員李柏毅18日在ETtoday《雲端最前線》節目中表示，若陸製疫苗是安全、有效的，當然不該排除；社民黨台北市議員苗博雅則強調，若它安全有效且獲國際認證，大家也願意打，當然就不會有意見，但此時陸製疫苗仍比不上國際3大疫苗，相關推銷都是「多講的」。她並呼籲，身為理性監督的在野黨，不該成為陸疫苗的「強迫推銷員」。

對於疫苗購買議題，李柏毅表示，目前台灣能進來的疫苗有多少支很重要，全台2300萬人都要打2劑，就以4600萬劑來算，先前又有期刊報導，覆蓋率達7成才有效，換算下來台灣約需3千萬劑以上，目前則預估取得2000萬劑。

至於剩下的1000萬劑如何補，李柏毅指出，很多人罵前總統馬英九為什麼推薦陸製疫苗，「我講一句實話，如果是安全、有效，我覺得本來就不該把它排除」，但前提是要真正安全、有效。

不過，李柏毅也提到，看到往例，大陸常被大家提到有黑心食品、藥品等，而疫苗是要要打在身上的，民眾對國外大型廠商都仍會有疑慮，更何況若陸方第三期的相關報告不明確，或是數據不那麼公開、透明，「我認為現在就算買了，台灣人願意打、敢打的人也不多」。

苗博雅則指出，先前防疫指揮中心專家李秉穎曾提出一點，就是世界各國有些國家確實採購陸製疫苗來打，卻是要因應燃眉之急，因為全球最安全、有效的疫苗僅有三支，產能有限，有時高級品買不到，買次級的應急、補強也是有的，「但台灣目前疫情嚴不嚴重？有沒有大流行、大傳染？目前沒有！」沒有燃眉之急又說要飲鴆止渴，是否本末導致？

苗博雅接著說，如今台灣約有1000萬疫苗缺口，也未必要用陸製疫苗才能補起來，若要買次級的，應該是說無論大陸、印度、俄羅斯，哪裡有疫苗就去哪裡買，「這些強迫推銷員為何只強迫推銷陸製疫苗？」「一個理性監督的在野黨，不應該成為陸製疫苗的強迫推銷員！」

苗博雅也說，若陸製疫苗安全、有效，也獲得國際相關認證，買進來大家願意打，這大家當然不會有意見，但在獲得國際認證前、比不上全球3大疫苗前，「現在這些強迫推銷都是『多講的』」。

另一方面，對於國民黨主席江啟臣獲選《時代》2021百大未來領導人，國民黨發言人洪于茜表示，這代表《時代》 雜誌及國際對國民黨的改革抱有期待，且江啟臣有提及美中台關係、國民黨過去及未來的兩岸策略等，在國際上都是滿重要的影響因素，因此國際間很關注，也期待江啟臣做到改變。

她進一步說，江啟臣的獲選，也是因為國民黨過去這段時間的改變被看見，並賦予江啟臣「期待」，「當然這樣的肯定，表示我們的改革要繼續進行」。

至於江啟臣最新核定的中評委名單，對比國民黨喊出的年輕化主張，再度掀起討論；洪于茜則說，中評委的存在就是榮譽顧問，讓大家有些議題可以去諮詢，而每位顧問各有不同價值，「這問題又在撕裂年齡、世代爭吵，沒有必要」，因為政黨內要兼顧各年齡層，不是說現在要年輕化，就把所有老一輩的人全都拋棄掉。

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