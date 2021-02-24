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方仰寧向黑道宣戰　黃國昌：容易落得跟胡志強一樣

▲方仰寧。（圖／記者林悅翻攝）

方仰寧。（圖／記者林悅翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台南市警察局長2年換4任，方仰寧到任滿1個月，安平爆發街頭連環尋仇案，凶嫌「蝦米」蔡秉逸8天內殺掉2人，其中一位是昔日陳姓老大「建文哥」。對於蔡秉逸連殺2人，方仰寧23日向市民道歉，並於24日向黑道宣戰。對此，前立委黃國昌認為，每次只是「宣示」，卻沒「深入且持續」的行動，容易落得跟前台中市市長胡志強一樣成為笑柄。

黃國昌24日在臉書表示，去年7月前一任台南警察局長詹永茂上任時，也做過完全一樣的宣示，他也贊成向黑道宣戰，但若每次只是「宣示」，卻沒有「深入且持續」的行動，容易落得跟當初的胡志強一樣，在2014年宣示「向黑道宣戰」時，遭台中市民譏諷「至少宣戰20次了」，徒然淪為笑柄。

黃國昌提到，過去幾個月，協助館長處理遭受槍擊的案子，開始挖掘「寶和會」這個黑幫的運作模式，發現除了受僱殺人、擄人勒贖、恐嚇取財、賭博詐騙等傳統犯罪行為外，觸角已伸入上市櫃公司，也進入演藝事業，不僅染黑資本市場，也作為黑幫經濟活動的偽裝外衣，更成為提供豢養幫眾所需金錢的來源，於是不乏由年輕的小弟依幫派命令「動手實施」顯露在外的犯罪行為，事後再由幫派透過代理人「顧場」確保小弟扛責，一方面支付安家費安撫封口。

黃國昌指出，幕後真正的首腦，繼續逍遙法外，仍舊以董事長、總監、理事長等名銜活躍於社會，每年申報所得稅的收入總額，比剛畢業的新鮮人還低，卻開Benz車、戴著AP錶，銀行帳戶內有數千萬元的存款，這樣的結構，若沒採取行動徹底刨根瓦解，可以預期將有更多的年輕人陷入深淵，也將有更多無辜民眾受害。

黃國昌說，知道基層檢警的辛苦，寫下這些想法，不是在酸台南市的警察局長，遵循正當法律程序，有效打擊犯罪，真的是件辛苦的事，需要大家給予更多的支持，相反地，希望這樣的宣示，能夠化為具體的行動，也不只是台南，而是台灣，也相信這樣的行動，能得到大多數民眾的支持。

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