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安平老大拒逃遭槍殺！「蝦米」假投案連開7槍　方仰寧：不算自首

記者林悅、徐愷昕／台南報導

台南市安平區連環仇殺8天2死，31歲「蝦米」蔡姓嫌犯23日晚間穿防彈背心，持雙槍、連開7槍殺昔日陳姓老大「建文哥」，隨後向警方投案。台南市警察局長方仰寧今（24）日針對此案出面說明，強調蔡嫌並非「自首」，因為他行蹤全在警方掌握之中，只是蔡嫌在被緝捕過程中不斷製造斷點、釋放要投案的假消息，以致警方跟監上較難掌握。而據了解，「建文哥」曾被熟識的員警勸先去避風頭，但他認為蔡不會對他不利，未料竟死在昔日小弟手下。

▲▼ 方仰寧。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警察局長方仰寧今（24）日針對此案出面說明。（圖／記者林悅翻攝

安平停車場追殺案，數人16日駕車追殺，導致31歲王男喪命。案發後，蔡嫌展開逃亡，不料18日有數十人到他老家砸車、敲鐵門、撒冥紙，逼老母親把人交出來，讓他忍無可忍。

據悉，蔡嫌是安南區角頭，綽號「蝦米」，曾是「建文哥」的小弟，但被懷疑「背骨」、做出對不起大哥的事，遭對方劃清界線。後來，蔡與唐姓直播主發生糾紛，派手下把人押走、迫簽本票；但「建文哥」力挺直播主，雙方鬧翻。

如今老家遭砸，帶頭的是王男（停車場追殺案死者）友人高姓男子，讓蔡嫌懷疑「建文哥」在背後支持高男，新仇加上舊恨，因此預謀犯案，欲置昔日老大於死地。蔡23日疑先策動21歲曾嫌投案，調虎離山，當晚近9時再持雙槍到「建文哥」平通路住處復仇。

案發時，蔡嫌身穿防彈背心，走進「建文哥」住處，大喊對方名字「建文喔」，見屋內有3人，仍鎖定「建文哥」連轟7槍，導致對方胸口中2槍，當場失去呼吸心跳，送醫後不治。行兇後，蔡把雙槍丟在原地，隨後走出門，開車到台南市刑大投案。

針對此案件，台南市警察局長方仰寧今（24）日上午出面說明，表示2名關鍵犯嫌已到案並遭拘提，目前僅剩1人在逃，有信心今天犯案的2車7人能全數到案；另根據現場目擊者證詞及相關蒐證影像，確定犯嫌僅有蔡嫌1人，他以報復方式槍殺陳姓老大。

方仰寧強調，蔡嫌昨日投案「不算自首」，因為他行蹤一直在警方掌握之中，只是非常不穩定，且他不斷故意製造斷點以及放出投案假消息；至於蔡23日疑先策動21歲曾嫌投案一事，方仰寧指出這部分沒有調虎離山，單純是因為蔡嫌知道無處可逃，所以才主動投案。

方仰寧最後坦言，因犯嫌還未接受偵訊，所以現在案情仍有諸多不確定，後續有關本案的2件槍殺案都將根據犯嫌供詞作比對以盡速釐清，給死者一個交代。

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