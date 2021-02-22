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基進黨批韓國瑜護陳其邁　黃子哲：雙標害陳柏惟被罷

▲▼韓國瑜最新影片被抓包搞錯小林村浩劫年份。（圖／張博洋臉書）

▲韓國瑜最新影片被抓包搞錯小林村浩劫年份。（圖／翻攝張博洋臉書）

記者黃巈禾／台北報導

高雄前市長韓國瑜在臉書筆誤，將11年前的莫拉克颱風寫成20年前，引來綠營砲轟，基進黨還揶揄韓國瑜「還在醉，還是還沒醒」。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲批評，「基進黨批韓護邁，雙標害陳柏惟被罷」。

黃子哲指出高雄市長陳其邁近來發生4次口誤，一、今年2月8日陳其邁自受訪時口誤說，「有2位警察同仁確診」，事實上，這2名員警並沒有確診新冠肺炎，僅是與確診者在1月底一同吃飯，並被居家隔離，且一採陰性；2020年7月在一場市長補選的造勢活動上，連續2次說錯飯店名稱，把「聯上」飯店說成苓雅區的寒軒飯店。

三、在開政策支票時稱，未來綠能及循環經濟園區總部會設在「左營」中油舊廠區，但事實上中油廠區是位在楠梓區；四、2018年11月，陳其邁把台灣知名網路作家藤井樹，口誤說成是「日本搬來高雄住的人」。

▲▼陳其邁、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳其邁、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

黃子哲質疑，難道基進黨是民進黨的小弟？還是陳其邁的寵物？面對陳其邁的錯誤竟懦弱到視若無睹，悶不吭聲，未置一詞，卻對已卸任的韓國瑜情有獨鍾，逮到機會就大肆修理，再次印證罷韓就是配合民進黨所進行的針對性政治報復。

黃子哲認為，政治人物無論是發生口誤或筆誤，被外界指正難免，也應該自我檢討改進，但類似基進黨這類兩套標準，惡意又低級的加油添醋或詆毀謾罵，只是顯露其缺乏黨格及人格的本質而已。

▲▼陳柏惟接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

此外，黃子哲也提出媒體2月初公布的民調結果，陳其邁施政滿意度為44%，排名第20名，是各縣市倒數第2；此外，去年11月台灣民意基金會公布的民調，其中最不受歡迎的六都市長，陳其邁排第1。

黃子哲批評，陳其邁這些墊底的成績，基進黨是忘記了還是害怕想起？儘管繼續做這些無腦的攻訐，繼續招搖與挑釁，最後害到的，恐怕還是貴黨同樣仇恨值極高的立委陳柏惟，被罷免的危機日益升高。

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基進黨韓國瑜陳其邁黃子哲陳柏惟

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